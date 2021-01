Piden que se le cancele la Visa a Pepillo Origel por vacunarse en EU

Los usuarios de las redes sociales criticaron a Pepillo Origel por haberse vacunado contra el COVID en Estados Unidos.

A través de Twitter, los cibernautas expresaron su molestia y pidieron que a Pepillo Origel le sea cancelada su VISA para entrar a Estados Unidos.

“Ni siquiera yo, que soy ciudadana estadounidense, me considero con derecho a ir y usar una vacuna que no me corresponde, ante los que tienen derecho y son más vulnerables a contraerla, este tipo debería ser acusado en USA de que le cancelen la visa de turista por ser abusivo '', escribió una usuaria en Internet.

Respuesta a Pepillo Origel Foto: Especial

"Eres un sinvergüenza en todos los sentidos de la palabra. Lo siento mucho por la gente de Miami que es prioridad y todavía está esperando en la lista”, fue otro de los mensajes de Twitter que escribieron los usuarios.

“El mejor ejemplo de egoísmo, ¿de verdad crees que te mereces más la vacuna que los médicos, enfermeras, personal de salud que están luchando contra el Covid?”, escribió otro usuario.

Por andar saltándose la fila@Pepillo_Origel va a tener que pagar una multa...

le van a cancelar la Visa permanentemente...

y NO RECIBIRÁ la segunda dosis



Pepillo ya es #LordSinVacuna 😅



Lean esta nota: https://t.co/SiiMAxhtqR pic.twitter.com/qOuYx4UTgR — Luis Guillermo Hernández © (@luisghernan) January 28, 2021

Por otra parte, los cibernautas señalaron que posiblemente Pepillo Origel sería acreedor a una multa de 15 mil dólares, la suspensión de la VISA así como no tener derecho a la segunda dosis, sin embargo, las autoridades no hay dicho nada al respecto sobre la sanción solamente informaron que están investigando cómo fue que el conductor de televisión obtuvo acceso a la vacuna.

te puede interesar Twitter elimina la cuenta de León Larregui por llamar a no vacunarse contra el COVID

De acuerdo con el Daily Mail, Florida revisó el jueves pasado sus pautas para cualquier persona que busque recibir la primera dosis de la vacuna COVID-19 en Florida para reducir el número de turistas, ya sean internacionales o residentes de otros estados, que viajan allí para vacunarse.

Una persona que desee vacunarse debe demostrar que es residente del estado proporcionando una licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identificación estatal. Sin embargo, los trabajadores de la salud y una persona que necesita una segunda dosis de la vacuna no están obligados a mostrar prueba de residencia.

El Departamento de Salud de Florida dejó en claro que investigará cualquier uso indebido informado de las vacunas COVID-19.

"Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente", dijo el portavoz del departamento de salud Jason Mahon al New York Post.

Según NBC 8, el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees, advirtió que a los extranjeros no se les permitiría viajar a Florida y vencerían a los residentes que esperan la vacuna. "El turismo de vacunas no está permitido", dijo.

No está claro si Pepillo Origel cuenta con una residencia legal en Estados Unidos o solamente con la VISA para poder viajar y acceder a la vacuna. El mismo conductor dijo que logró obtenerla gracias a que se presentó como candidato a través de una página de Internet, la cual no reveló, y afirmó que tras enviar la solicitud fue aceptada y por eso acudió a Miami a vacunarse.