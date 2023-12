Krampus, el enemigo de Santa Claus del que nunca nadie te habló

Un gordito bonachón cuyo costal está lleno de regalos. Cada Navidad, Santa Claus hace de las suyas y trae regalos a los niños y niñas que se portaron bien en el año, y aunque en México la tradición se enfila un poco más hacia los Reyes Magos y se relaciona más a Papá Noel con una clase más privilegiada, va sumando de a poco adeptos para ser favorito también de los niños y niñas en casa.

Sabemos que para cada personaje lleno de bondad, está uno que definitivamente no está tan relacionado con las buenas acciones. Quizá no lo sabías, pero Santa Claus tiene un enemigo y no es propiamente el grinch. Se llama Krampus y a diferencia de Santa, él es el terror de todo niño.

¿Quién es Krampus, el enemigo de Santa Claus?

Krampus es un ser terrorífico mitad humano y mitad "macho cabrío", refieren nuestros colegas de National Geographic. Si bien Santa Claus visita a los niños y niñas que durante el año se portaron bien, Krampus también los visita, pero no precisamente para dejarles regalos o compensaciones por su comportamiento.

Este ser, de acuerdo al folclor alpino, se dedica a castigar a las y los menores por haberse portado mal, llevándoselos en una canasta para comérselos. Su origen radica en la mitología pagana; él era hijo de una deidad del inframundo. Se indica que en un inicio, se presentaba como un macho cabrío con lengua de serpiente, pero luego de haberse introducido el cristianismo, tomó características antropomorfas como brazos y piernas, como asimilándolo al diablo.

Krampus. Especial

¿Cómo castigaba Krampus a los niños?

De acuerdo a las narrativas de lugares ubicados al noroeste de Europa, como Bélgica, Luxemburgo o Países Bajos, Krampus tenía distintos castigos para aquellos niños y niñas que se portaron mal durante el año. A algunos les daba golpes con una rama de abedul.

A los peores, se los comía luego de arrastrarlos para ahogarlos en un río o llevarlos con él al infierno. Krampus incluso tuvo su versión suiza, pero un poco más amable: lo que hacía era llevarse a los niños con una escoba, sin tener que lastimarlos. Allá, su nombre era Schmutzli. ¿Ya habías escuchado hablar de este personaje? ¿Qué te decían de él? ¡Cuéntanos!

