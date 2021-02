"Quiero ayudar": Youtuber rifa dos coches para comprar tanques de oxígeno (VIDEO)

El youtuber mexicano Scott Traveling anunció en su canal de YouTube una rifa de sus dos coches para poder comprar tanques de oxígeno y así ayudar a los enfermos de COVID-19 que lo necesiten.

A través de su página de Facebook comenzó a dar detalles de la rifa, dijo que serían sus dos automóviles, sin embargo, después publicó un video en YouTube en el que dio las bases para participar en la causa.

te puede interesar Tanques de oxigeno en Nezahualcóyotl: conoce cómo adquirir uno gratis ante COVID

El youtuber, cuyo nombre real es Scott Adrián Moreno, habló sobre los motivos por los que decidió rifar sus coches. Dijo que ha recibido muchas críticas por esta acción, pero él no les hace caso, pues asegura que lo único que él quiere es ayudar.

“Si puedo ayudar, ¿por qué no? Las cosas se recuperan, pero las personas que se han ido no se pueden recuperar ¿por qué no salvarle la vida a alguien?”, comentó el joven.

Asimismo, lamentó que los tanques de oxígeno cuestan tan caros y también lamentó que algunas personas estén aprovechando la pandemia para hacer negocio y doblar el costo de esto tanques que son primordiales para enfrentar el COVID-19.

te puede interesar Arman plataforma para rastrear oxígeno; hallan que sólo hay en 2 de 38 expendios

El youtuber dijo que la rifa va a empezar con un auto Mercedes Benz 2015, incluso, señaló, que el coche ya está en el servicio para entregarlo al ganador sin ninguna falla.

¿Cómo participar en la rifa?

El youtuber mencionó que tiene habilitado un número de WhatsApp para que las personas interesadas puedan comunicarse y ahí se les pueda brindar la información detallada.

Dijo que el día de la rifa se meten los papelitos de los participantes en un recipiente y cuando sale el ganador inmediatamente le marcan por teléfono.