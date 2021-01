El youtuber El Rubius responde a polémica en la que se le acusó de evasión de impuestos

El famoso youtuber El Rubius está involucrado en una polémica que se desencadenó, luego de que él diera a conocer a sus fans que se mudaría de España a Andorra.

El influencer, cuyo nombre real es Rubén Doblas Gundersen, publicó una carta en Twitter para aclarar la situación y responder a quienes lo acusaron de que su decisión de irse a vivir a Andorra estaba basada en la evasión de impuestos.

El youtuber El Rubius ha sido blanco de ataques y críticas en los últimos días debido a esta situación, por lo que publicó un extenso comunicado para hablar del tema.

El Rubius explicó que desde hace días anunció su mudanza, la cual fue tomada por motivos personales, sin embargo, señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto y tergiversadas por los medios de comunicación locales.

“Hace unos días anuncié a mi público la decisión de mudarme a Andorra. Normalmente no suelo comentar muchas cosas de mi vida personal; mi trabajo ya es una ventana parcialmente abierta a mi vida, y por ello intento preservar mi privacidad y ser dueño de mi intimidad, pero ese día me sentía contento e ilusionado, y cuando llevaba ya nueve horas de directo me dije: “Ahora es el momento de contarlo”, se lee en la carta del youtuber El Rubius.

“En resumen, dije lo siguiente: ‘Muchos ya sabéis a donde voy. Casi todos mis amigos viven allí en la actualidad y en Madrid hay pocas cosas ya que me retengan’. Eso sí; si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años’”, dijo.

Sin embargo, señaló que sus palabras fueron tomadas con un sentido distinto. “Un periódico online lanzó una noticia con el titular “Rubius se muda a Andorra para pagar menos impuestos”. Esa primera exclusiva en un medio online fue el pistoletazo de salida para el bombardeo de artículos, reportajes y columnas… ¿El denominador común de estas? Sacar de contexto lo que dije”, comentó El Rubius.

El youtuber negó que el motivo de su mudanza sea el de no pagar más impuestos. Contó que ha pagado la mitad de lo que ha ganado al fisco y afirma estar "muy contento" de haberlo hecho. "Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país (mejor dicho, por uno de mis dos países), como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado", dijo.

El youtuber El Ribius acusó que las autoridades lo han tratado como un delincuente tras la polémica que se generó por su mudanza. "Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’”, señaló.

El youtuber El Rubius aclaró que su motivación para irse es porque la mayoría de sus amigos viven en Andorra y no tiene muchas cosas que lo aten a vivir en Madrid, además de que dijo que se la ha pasado viviendo aislado por miedo a que lo reconozcan en la calle.

Andorra es uno de los países de Europa (no es miembro de la Unión Europea) en los que menos se gravan impuestos y de acuerdo con la revista Business Insider, El Rubius, ganó el año pasado 4.3 millones de euros.