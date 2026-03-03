¿Quién era Federico Martínez, el motociclista que murió decapitado?

El caso de un motociclista que murió decapitado está causando conmoción en toda América Latina, pues hay 3 personas acusadas de ser las responsables de su fallecimiento.

Lo que sucedió fue que el pasado sábado 28 de febrero el motociclista salió de su casa acompañado de su hijo, pues se dirigían a pescar juntos, ambos llevaban cascos, pero en el trayecto, a pesar de que iban a velocidad moderada se encontraron con una calle cerrada.

Esta calle tenía un cable en medio para impedir el paso, el cuál era poco perceptible para el ojo humano. El motociclista iba manejando cuando de repente se encontró con este cable o soga, sin ningún tipo de indicación o señalamiento. El motociclista se golpeó el cuello con el cable y éste lo decapitó, él y su hijo cayeron al suelo.

¿Quién es el motociclista que murió decapitado?

Después de darse a conocer la terrible noticia, en redes sociales y en los medios locales de Argentina se reveló la identidad del motociclista.

Federico Martínez es el nombre del motociclista que murió decapitado por un cable. El hombre tenía 36 años de edad y estaba casado con Melissa y tenía en total cinco hijos, según revelaron sus familiares en entrevistas para medios locales.

Familia de Federico Martínez despide al motociclista que murió decapitado ı Foto: Redes sociales

Según sus familiares, Federico había salido de trabajar ese sábado 28 de febrero y quiso pasar un momento de calidad con su hijo, así que se lo llevó para ir a pescar, pues ese era uno de los pasatiempos favoritos del motociclista.

Su esposa Melissa, quien dio una entrevista a un medio, contó que ella se encontraba en la calle con el resto de sus hijos, cuando llegó en la noche a su casa fue que se enteró de la trágica muerte de su esposo.

La mujer visiblemente afectada contó que ahora se quedó sola con sus hijos, tras la muerte de su esposo, por lo que Melissa pidió justicia para Federico.

Hasta el momento hay tres personas señaladas de ser las culpables de la muerte de Federico, las cuales están prófugas. Se trata de tres hombres que vivían a un costado de dónde ocurrió la muerte del motociclista, ellos fueron captados en la misma cámara de seguridad que grabó el accidente colocando el cable sin permiso de las autoridades.

Este lunes 2 de marzo se llevó a cabo el funeral de Federico Martínez, su familia lo despidió. Su hijo que lo acompañaba sigue en shock, reveló Melissa en una entrevista.