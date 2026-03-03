El impactante video de motociclista que fue decapitado por un cable

Un impactante video de un motociclista decapitado por un cable que estaba en plena calle está causando conmoción en las redes sociales.

El video fue captado por una cámara de seguridad y se ha difundido en Internet, por lo que los usuarios piden que se haga justicia para el motociclista, quien el día del accidente viajaba junto a su hijo de 11 años de edad.

El video del motociclista decapitado

Se trata de un video muy breve, en el que un motociclista circula por la avenida 12 de octubre en Quilmes, Argentina. El motociclista viajaba con su hijo de 11 años, sin embargo, de repente cayeron sobre el asfalto.

Sin embargo, ese momento fue trágico, ya que cayeron al piso, pero el motociclista fue decapitado en el momento del accidente.

Lo que sucedió es que en la vialidad en la que circulaban estaba cerrada por un cable, personas de la zona cerraron el paso de la calle porque iba a haber un carnaval, así que colocaron el cable.

Pero el motociclista no vio el cable colocado en la calle sin ninguna señalización y al momento de pasar a velocidad el cable le corta la cabeza y muere al instante.

¿Qué pasó con el hijo del motociclista decapitado?

De acuerdo con la información de los medios locales de Argentina, el niño de 11 años salió ileso, tanto el papá como el menor traían casco al momento del accidente. El menor fue atendido inmediatamente y aunque tiene raspones se encuentra fuera de peligro.

Se sabe que el papá y el hijo había decidido salir a pasear en la moto porque iban a pasar el día juntos y se dirigían a pescar para tener momentos de calidad, pero todo se vio empañado por la tragedia, tras la muerte del padre. El niño actualmente está en shock tras ver morir a su padre de esta manera tan impactante.

La Municipalidad de Quilmes informó que no había ninguna señal que indicara que la calle estaba cerrada que las personas que colocaron el cable lo hicieron sin permiso de las autoridades.

Actualmente hay 3 personas señaladas como las responsables de la muerte del motociclista que se llamaba Federico Martínez, sin embargo, los imputados están prófugos de la justicia, huyeron de sus casas luego de que se dio a conocer la muerte del motociclistas.

En redes sociales los usuarios y las autoridades lamentaron la muerte del motociclista y se canceló el carnaval que estaba programado para llevarse a cabo.