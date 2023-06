Scooter recibe el premio al perrito más feo del mundo en 2023

Scooter, un perrito crestado chino fue el ganador del titulo al Perro Más Feo del Mundo en 2023, un concurso que se realiza año con año en la Feria Sonoma-Marin, al norte de California, Estados Unidos.

Scooter fue rescatado por un voluntario de Saving Animals from Euthanasia, luego de que su dueño lo llevó para ser sacrificado debido a su aspecto feo y después lo adoptó Linda Celeste Elmquist, según The New York Times.

Scooter, un perrito crestado chino fue el ganador del titulo al Perro Más Feo del Mundo en 2023 Foto: EFE

Sin embargo, fue el hecho de que tiene la lengua de fuera, patas traseras invertidas y un mohawk grisáseo, lo que le dio al perrito de siete años la oportunidad de llevarse el primer lugar. Scooter recibió un trofeo y un premio de mil 500 dólares.

te interesa El 70% de las mascotas mexicanas sufren algún tipo de maltrato

"Hoy Scooter no solo sobrevive: prospera. No tiene idea que es diferente a cualquier otro perro. Su discapacidad no le ha impedido una vida de movilidad en sus dos patas delanteras, balanceándose de un lado a otro, se enfrenta a obstáculos cotidianos (piedras, escaleras) y luego arroja su espalda al cielo (...) Scooter ha podido recibir terapia y un nuevo carrito", se lee en su ficha.

Scooter recibió un trofeo y un premio de mil 500 dólares. Foto: EFE

Participaron 8 perritos más

En esta edición participaron ocho perritos de diferentes razas y edades. Entre ellos estuvieron Harold Bartholomew, un chihuahua de 16 años, y Prince Hoffman, un perro mestizo de cuatro años que proviene de una camada mezcla de Chow Chow, American Pit bull Terrier, Shar-Pei, Rottweiler y German Sheperd.

También participaron Wild Thing, un pekinés de siete años, y Jinny Lu, una pug de dos años y medio.

Participaron 8 perritos más en el Concurso al Perro Más Feo del Mundo 2023. Foto: EFE

Cabe señalar que el concurso del Perro Mas Feo del Mundo 2023 se pausó por dos años debido a la pandemia de COVID-19 y fue hasta el 2022, cuando se retomó. En aquella ocasión Mr. Happy Face, un perrito con la cara chueca, mezcla de chihuahua con cresta china sin pelo, se llevó el título.

Mr. Happy Face, un perrito con la cara chueca, mezcla de chihuahua con cresta china sin pelo, se llevó el título del perro más feo del mundo en 2022. Foto: AFP

Feria Sonoma-Marin, un lugar para celebrar la belleza única de los perros

El concurso al "Perro más feo del mundo" es un evento anual que se lleva a cabo en la Feria Sonoma-Marin desde hace 20 años . Es un concurso divertido y lúdico que se enfoca en celebrar la singularidad y la diversidad canina de una manera respetuosa y no pretende ofender o menospreciar a los perros participantes.

Durante el concurso, los dueños de perros de diferentes razas y mezclas traen a sus mascotas para competir por el título del perro más feo. Los criterios de evaluación no se basan en la raza o la apariencia tradicionalmente considerada "hermosa", sino en aspectos como la fealdad, la peculiaridad y la singularidad de cada perro.

Los perros participantes pueden presentar características físicas inusuales, como arrugas, ojos saltones, dientes torcidos, pelos despeinados o una combinación única de colores en su pelaje. Además de ser una competencia divertida, el evento también busca promover la adopción de perros y concientizar sobre la importancia de aceptar y amar a los animales tal como son, sin importar su apariencia física.

Síguenos en Google News

DAN