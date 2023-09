VIDEO | Cachan a pareja en pleno encuentro sexual en el baño de un avión

Una pareja vivió un vuelo intenso y lleno de adrenalina y no precisamente porque el avión presentará turbulencias, sino porque se les calentaron las turbinas y terminaron teniendo sexo en el baño, pero no fueron tan discretos y los demás pasajeros los descubrieron en pleno encuentro sexual.

En las últimas horas se ha vuelto tendencia un video que muestra como una pareja es exhibida teniendo relaciones intimas en el baño de un avión comercial que se dirigía a Ibiza, España.

Pasajeros oyeron ruidos raros en el baño

En la grabación se ve como uno de los empleados del avión abre la puerta del baño para comprobar que sucedía dentro, esto luego de que varios usuarios se quejaron de los ruidos extraños que provenían de allí.

Un pasajero comienza a grabar desde antes de que el asistente los descubra y cuando les abre la puerta, la pareja se sorprende y cierra la puerta abruptamente, acto seguido, la gente empieza a reírse por el bochornoso momento del que fueron testigos.

Fueron detenidos

Aunque la pareja cumplió su fantasía, por desgracia, además de vivir un momento vergonzoso, pues a su llegada al aeropuerto de Ibiza, fueron detenidos por su comportamiento indebido.

Cabe señalar que tener relaciones sexuales en un avión no se considera un delito grave en algunos países europeos, si no, una falta administrativa por daños a la moral. No obstante, la pareja podría enfrentar un mes de cárcel y una multa de hasta 1 mil euros.

Detenida una pareja por tener relaciones sexuales en el baño de un avión con destino Ibiza. pic.twitter.com/hFuvGVT5fd — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 12, 2023

DAN