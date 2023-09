VIDEO | '¡No te limites!': la épica respuesta de City Club a Costco por supuesta restricción de pasteles

Desde hace unos días se ha armado polémica en redes sociales luego de darse a conocer unos carteles en donde se anuncia que se limitará la venta de pasteles en Costco a los socios de este establecimiento, para evitar la reventa. La polémica continúa en referencia a que no debería importar la cantidad de pasteles que compras, pues es una tienda mayorista o que está bien la limitante para evitar que quienes los compran los revendan por rebanada y mucho más caros.

Ahora en TikTok se mostró cómo es que City Club decidió subirse a este tren con una jugada de buen marketing, misma que fue catalogada como "maestra" por parte de los usuarios de esta red social en donde el video ya se viralizó.

'¡No te limites!'

City Club es una tienda mayorista, muy similar a Costo, en donde adquieres productos al mayoreo a través de una membresía. Al contrario de Costco, los pasteles no tienen una restricción en cuanto a la cantidad que se les vende a los socios, por lo que decidieron subirse a esta tendencia para aprovecharla a su favor.

"¡No te limites! Ven a City Club y llévate todos los pasteles que quieras para tu hogar o negocio", indican en el anuncio publicitario que fue compartido por los usuarios de TikTok, aunque el original lo subieron desde la cuenta oficial de City Club.

El video apenas dura siete segundos y en la descripción se lee: "Ven a City Club por uno de nuestros deliciosos pasteles, ideal para disfrutar en familia. ¡Te esperamos!".

'Maravillosa jugada'

En los comentarios, la mayoría aplaudió la estrategia de marketing de City Club y otros más reclamaron con sarcasmo que ahora que hicieron esta publicidad, ya no alcanzarán pasteles porque la gente irá a comprarlos para revenderlos.

"No hagas esto, City Club, con los pasteles no, ya no alcanzaré"; "Maravillosa jugada"; "Habrá que probar, pero por lo pronto, qué buena publicidad"; "Al rato que parezca mercado también"; "Las oportunidades son para aprovecharlas", fueron algunos de los comentarios que se leen en este video que ya acumula 37 mil favs y generó, al cierre de esta nota, más de tres mil comentarios.