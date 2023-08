Costco limita venta de pasteles por presunta reventa, esta es la 'nueva' cantidad que podrás comprar

Son tan deliciosos que por todos lados los venden. Hemos visto en casas particulares las lonas o cartulinas que anuncian la venta de rebanadas o pasteles de Costco e incluso en diversos medios de comunicación han difundido noticias en donde los compradores llegan a los golpes por no alcanzar uno de esos postres tan cotizados.

Precisamente para evitar la reventa de estos pasteles y que sólo los adquieran las personas que cuentan con su membresía, Costco presuntamente habría puesto un límite a la venta de sus cotizados pasteles. TikTok lo cuenta y aquí te decimos de qué trata todo este embrollo.

¿A cuántos pasteles limitó la venta Costco para evitar la reventa?

En un video que se difundió en TikTok, se ve un anuncio al interior de Costco, en el área de Pastelería (presuntamente en Cuernavaca, Morelos) en donde se lee que la venta de pasteles se limitará a cinco piezas diarias por socio.

"La venta de pasteles y pays está limitada a cinco unidades en total por socio el mismo día. Chocoflan limitado a dos unidades", se lee en una hoja blanca que está colocada en uno de los mostradores de pasteles de la tienda mayorista.

Costco limitará la venta de pasteles a cinco unidades por socio. Redes sociales.

En Twitter, recientemente, una usuaria se quejó indicando que no era justo que la gente acaparara, pues de nada valía que cobraran la membresía si no iban alcanzar pasteles, ni galletas ni donas. "Costco, no se vale que acaparen, entonces no cobren membresía; de todos modos cuando va una ya no hay ningún pastel, ni galletas, ni donas", escribió.

¿Hay postura oficial de Costco?

Hasta el momento, no hay una postura oficial de la tienda al respecto, al menos no en sus redes sociales. Los comentarios del video que se subió en TikTok fueron desactivados por la usuaria que lo colgó en su cuenta, sin embargo, en el video que se posteó en Twitter con la queja no sólo de los pasteles, sino también de las donas y las galletas, sí tuvo comentarios.

@Costco no se vale que acaparen , entonces no cobren membresía de todos modos cuando va uno ya no hay ningún pastel , ni galletas ni donas. pic.twitter.com/7FdiL2Du9n — Alex Ruiz (@AlexRui14221011) August 19, 2023

"Llevo más de dos meses queriendo comprar un pastel de chocolate de Costco y nunca lo consigo porque los revendedores llevan más de 10 pasteles cada uno. Y lo peor es que los revenden bien caros, pasan de costar 350 aproximadamente a 700. Urgentemente deben poner condicionales de compra"; "Son tiendas mayoristas y hasta donde yo sé, son para gente que tiene negocio, que uno que no tiene pague la membresía para comprarles directo ya es otro cuento, pero Costco y Sams son lo mismo que El Zorro o El Puma Abarrotero", fueron los comentarios que se hicieron en ese posteo.