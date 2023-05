VIDEO. Empleada exhibe a infiel que no compró una sala a su esposa por 'cara' y a su amante sí

¿Qué harías si te dieras cuenta de una infidelidad? En una tienda departamental, una trabajadora descubrió el engaño de un un hombre y lo exhibió por medio de un video, en TikTok.

A manera de "story time", la vendedora de una tienda departamental contó que ella se encuentra en el área de muebles y que su trabajo se ha vuelto viral "por los chismes" que circulan en el lugar.

Explicó que se fue a la bodega para que sus compañeros no escucharán y así poder contar lo que pasó con el hombre infiel.

Narró que el sujeto primero acudió con su esposa a ver muebles, a ella le gustó una sala de 30 mil pesos, sin embargo, él no accedió a comprarla porque estaba "muy cara" y le señaló a su esposa que no le ayudaba a pagar la tarjeta de crédito. Por lo que hizo que vieran la sección de muebles económicos, la señora se notaba triste "con la lagrimita" y al final no compraron nada .

Pocas horas después el mismo hombre fue con su amante, quince años menor que su esposa, se besaban e iban "muy románticos", aseguró la vendedora.

Dijo que a ella si le compró la misma sala que le gustó a su esposa y que, incluso, le regaló más cosas, por lo que gastó hasta 55 mil pesos en ella .

