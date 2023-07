VIDEO | Estafan a joven con un chocolate pirata en el Metro de la CDMX

"Bienvenidos a la realidad del Metro de la Ciudad de México". Así fue como los usuarios de TikTok se refirieron al video de Carlos Toris, un joven que describió en su cuenta cómo es que fue estafado en el Metro al comprar un chocolate que parece ser pirata.

Los más experimentados saben que el comprar productos con los vendedores ambulantes que te encuentras en los vagones del Metro tiene sus riesgos y uno de ellos es que, al ser productos pirata, definitivamente no tienen la misma calidad que uno original.

Carlos compró un chocolate... pirata

El usuario identificado como Carlos Toris, dijo que lo habían estafado en el Metro de la Ciudad de México al comprar un chocolate y describió las características del chocolate, las cuales, evidentemente eran parte de un chocolate pirata.

"Gente, me estafaron en el Metro de la Ciudad de México. Me vendieron este chocolate Hershey's de almendras, creo que no es original", comienza. Fue en ese momento que decidió mostrar el producto y dijo que no contaba con las especificaciones que marcaba el producto original.

"Vean, el papel está bien chafa, es como no sé... de regalo. Y vean el aluminio donde viene el chocolate. Es como en donde envuelves la comida. Vean, ni tiene almendras y ni dice Hershey's. Sabe raro", cuenta desilusionado.

Las reacciones en redes

"Me pasó una vez, también chequen la fecha de caducidad, me querían vender unos Delice caducados"; "Estos foráneos"; "Por 10 varos también quieres uno original, son como las pilas, también dicen ser Duracell y traen una etiqueta pegada", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el video de Carlos Toris.

Recuerden que lo que compran, sea o no en el Metro (más si son alimentos) deben checar fecha de caducidad, sobre todo. El riesgo en el Metro es inminente: se sabe que lo que ahí se compra no es original.