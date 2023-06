VIDEO. Joven llora porque su novia le regala flores: 'La amo tanto'

¿Tú que haz hecho por amor? Cuando las personas se enamoran hacen detalles románticos, se protegen y se demuestran su cariño día a día.

Así como lo demostró el usuario de TikTok @_ludaloma, quien compartió por medio de un video, que se volvio viral, el acto de amor que su novia hizo por él.

Su pareja le mandó unas rosas blancas a su trabajo y el joven dijo "ando sentimental", también indicó que era la primera vez que alguien le regalaba flores. En su clip puso la descripción “La amo tanto, todos ustedes se merecen a una Honey en su vida”. El joven se emocionó hasta las lágrimas; tienen once meses de relación.

Su amor se volvió viral, hasta el momento el video cuenta con más de 370 mil reproducciones y 129 mil "me gusta".

Los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios, incluso una usuaria le preguntó: "Pregunta para los hombres, ¿si les hace ilusión recibir flores? por que yo quiero regalar pero me da miedo que me digan eso qué", otros le indicaron "literal soy yo cuando me regalan la mas mínima cosa", "awwwwwww casi siempre es al revés pero aw", "todavía tengo esperanzas en el amor" , "vivan los novios" , "tengo muchas ganas de regalarle flores a mi novio, pero es alérgico a las flores jaja, en su lugar le he regalado de papel", "la mayoría de hombres no reciben flores si no hasta su funeral así que en efecto luda eligió a la chica correcta", "normalicemos dar flores a todos sin importar su género".

Síguenos también en Google News

FBPT