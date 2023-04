VIDEO. 'Niñas fresas' no saben qué son los 'dorilocos' y les hacen el feo

En la plataforma de videos Youtube circula un video que al día de hoy cuenta con 5.1 millones de reproducciones en el que el influencer Yulay se aventura a conocer la vida cotidiana de las "niñas fresas". Los internautas quedaron sorprendidos al enterarse de que las chicas que participaron en la entrevista no conocían la famosa y exquisita botana de la gastronomía de barrio.

Durante una entrevista en la que el influencer Yulay intentaba descubrir el estilo de vida de las "niñas fresas", dos chicas de clase social acomodada se sorprendieron cuando su entrevistador les cuestionó: "¿Ustedes no comen "dorilocos" o chicharrones preparados?".

"¿Qué son los 'dorilocos'?", se pegunta una de las entrevistadas, a lo que Yulay respondió: "Son Doritos con cueritos". "No sé qué son , pero no suenan rico, así que no", responde la joven ante la descripción.

El influencer pregunta a una de las chicas si cuando va al antro "perrea hasta el suelo". Una de ella no puede contener la risa, mientras que la otra responde desconcertada: "No me gusta. Lo veo y pienso: 'cada quien'".

"¿Por qué no? Es muy ofensivo", pregunta Yulay, a lo que la chica que se carcajeó dijo: "¡Claro!, ¿Cómo te vas a parar ahí, enfrente de un niño hasta abajo?", explicó la joven.

Internautas reaccionaron al video del influencer, quien al día de hoy cuenta con más de cuatro millones de suscroptores . "La riqueza no se presume, se demuestra en tu forma de ser", " Cada quien que sea como pueda ser, el objetico es sentirte cómodo y no fingir" y "Todos somos iguales, cuando entiendan eso el mundo será diferente", son algunos de los comentarios que se leen.

DGC