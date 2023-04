VIDEO. Pareja con diferencia de 43 años protagonizan la 'boda del año'

El pasado fin de semana se llevó a cabo la 'boda del año' de una pareja que se lleva 43 años de edad: la novia tiene 70 años y el esposo 27 . Cientos de personas vieron el acto de unión.

La señora Doña Rufina Ibarra de 70 años y su esposo Juan Ramón Portillo de 27, se conocieron hace 7 años, para la pareja su diferencia de edad no fue un impedimento para casarse, pues el fin de semana se casaron en una localidad de Lima, Paraguay.

La novia en entrevista para medios aseguró que el joven la hace una mejor persona y le ha brindado felicidad .

Dios me mandó a este muchacho tan bueno. Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado. Señora Rufina Ibarra.

Los esposos no contaban con suficientes recursos económicos para casarse, pero con el apoyo de sus vecinos y familiares lo lograron, la novia explicó 'me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta '.

Tras la tradicional ceremonia de unión y luego de entregarse los anillos, la pareja e invitados disfrutaron de siete agrupaciones musicales, en el salón había 60 meses, 3 mil bocadillos, apoyo de la policía para cuidar.

Por su parte, el gobierno les dará apoyo de un terreno para que puedan construir su casa.

