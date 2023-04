¡Ya casi es la boda! Ofrecen recompensa por recuperar vestido de novia robado

Una boda requiere tiempo y dedicación en su organización, para ver los detalles de comida, salón de eventos, personas invitadas, arreglos, invitaciones, música y, sobre todo, lo que se pondrán el novio y novia.

Es por ello que cada aspecto se tiene que revisar con tiempo, ¡imagínate que se acerque el gran día de tu boda y te roben lo que usarás!

Esto lo pasó a una novia que está a punto de casarse: le robaron su vestido que mandó a hacer . A través de redes sociales circula que, incluso, ofrece recompensa a quien lo encuentre.

Por medio de Facebook, Dafne Cortés, quien es prima de la novia, indicó que el pasado 19 de abril, alrededor de las 6:15 de la tarde le dieron 'un cristalazo' a la camioneta de su prima.

Señaló que esto ocurrió "en Walmart Portal Cuautitlán (Walmart de Avenida Huehuetoca en Cuautitlán Izcalli). Como siempre la seguridad del estacionamiento no vio nada, no hay cámaras de ese lado y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada. ¡¡¡Sabemos que fue un auto compacto negro el que se dio a la fuga!!!", escribió.

La mujer detalló que, con esta acción, no sólo se llevaron el vestido, sino también "se están llevando su ilusión, tiempo y esfuerzo" de la novia, por lo que resaltó: "Les pido me ayuden a compartir, si saben alguna información, si alguien vio algo, si ven a la venta el vestido. ¡SE OFRECE RECOMPENSA!".

Describió que el vestido es de la marca Brindenformal, de color totalmente blanco. Asimismo, agregó que también se llevaron dos bolsas negras con el ramo y varias cajas que contenían los brazaletes de las damas de honor, los cuales son eran de color blanco con lila.

En redes sociales la situación causó indignación, por lo que algunas personas le ofrecieron su ayuda. Tal es el caso de la usuaria Raquel San, quien indicó ' Hola, le obsequio un facial hidratante a la novia' , 'Hermosa, mi hermana dice que ella le regala uno de sus vestidos a tu prima, espero lo encuentre pero de corazón mi hermana le ofrece sus vestidos Nefaith Andrade', 'Buena tarde hay cámaras C5 en el semáforo puede que te ayuden, de igual forma de no ser así cuenta con mi vestido de boda yo igual soy delgada y puede que le quede'.

