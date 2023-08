VIDEO SENSIBLE. Empleado de tienda se dispara por error al manipular una pistola

A veces tener un arma de fuego puede ser de utilidad para mantenernos seguros en caso de una amenaza, sin embargo, el saber manipular una pistola es indispensable o de lo contrario se podría accionar y causar heridas de gravedad o incluso la muerte.

Al año cientos de muertes en niños y jóvenes se dan por accidentes con armas de fuego en Estados Unidos, donde tan solo en lo que va de este 2023, se han registrado 20 incidentes de este tipo, que se han cobrado la vida de nueve menores y dejado 12 heridos, según datos de la organización Every Town For Safety Gun.

Es en este contexto, que en la red social X comenzó a hacerse viral el video de un joven empleado de una tienda que perdió la vida tras accionar por accidente un arma de fuego.

En la grabación, se aprecia a un joven de origen hindú sentado detrás del mostrador de una tienda de autoservicio, mientras miraba y daba vueltas con sus manos a una pistola, la cual intentaba descifrar cómo funcionaba.

Para observarla mejor, acercó la pistola a su rostro y fue en ese momento que el arma se accionó y el joven cayó al suelo ya sin vida.

Un joven empleado originario de India murió mientras intentaba descifrar como funcionaba un arma de fuego.

'Debió revisar si estaba cargada'

Tras la muerte del joven, cientos de usuarios reaccionaron al video que suma más de 1.2 millones de reproducciones y 13 mil me gusta. Muchos de los usuarios culparon al empleado por no saber utilizar la pistola e incluso criticaron que antes no haya revisado si estaba cargada.

"Dios no, la regla del arma de fuego, siempre al manipularla debes revisar si está cargada, pero no viendo por el lado donde salen las balas"; "lo siento pero debo decirlo, 'selección natural'. Nunca le apuntes a nadie a menos que tengas intenciones de dispararle y mucho menos apuntarte a la cara"; "Reglas para la manipulación de Armas de Fuego. Trata toda arma como si estuviera cargada. No Apuntes a Nada que no quieras destruir. Mantén el dedo fuera del disparador, Asegúrate de que no haya nada detrás de tu blanco. Las violo casi todas, para la pen... no hay vacuna", fueron algunos de los 500 comentarios que culparon al empleado.

