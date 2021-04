La Voz Senior: ¿Cuándo se estrena y quiénes son los coaches? (VIDEO)

TV Azteca anunció en sus redes sociales el próximo estreno de La Voz Senior, el programa de talento de canto que llegará en las próximas semanas.

A través de las redes sociales la televisora dio a conocer los nombres de los coaches que estarán seleccionando a los cantantes que buscan ser estrellas de la música.

Los coaches de La Voz Senior son Belinda, María José, Ricardo Montaner y vuelve Yahir para compartir el escenario con la cantante de “Luz sin gravedad”, pues cabe recordar que estuvieron juntos en el elenco de Hoy No Me Puedo Levantar.

Siempre hay tiempo para volver a empezar, para escribir una nueva historia. ¡No te pierdas próximamente a @montanertwiter en #LaVozSenior por @AztecaUNO! 🎶👦🏻 pic.twitter.com/OShuEWzhkL — Lᴀ Vᴏᴢ Kɪᴅs (@LaVozTvAzteca) April 17, 2021

¿Cuándo se estrena La Voz Senior?

Hasta el momento TV Azteca no ha dado a conocer la fecha de estreno de La Voz Senior, pero la periodista Flor Rubio lanzó una fecha tentativa de estreno y señaló que se tiene previsto que el programa inicie el martes 27 de abril.

De acuerdo con algunos rumores, A Christian Nodal no le agradó la idea de que su novia vuelva a compartir escenario con el exacadémico, ya que cuando estuvieron juntos en el musical de Hoy No Me Puedo Levantar surgieron los rumores de un posible romance entre Belinda y Yahir, aunque la relación nunca fue confirmada por los cantantes.