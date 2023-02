¿YouTube se cayó? Ahora reportan error en la plataforma de videos

La red social de YouTube presenta fallas, por lo que los usuarios de Internet reportan que se cayó, tan solo unas horas después de que se registraron problemas en Twitter e Instagram.

A través de Internet los cibernautas señalaron que no pueden ver el contenido de YouTube, que cuando ingresan a la plataforma de videos aparece una leyenda en la que se lee “Se produjo un error”.

Se cayó Youtube???

Por qué me sale esto al entrar xd pic.twitter.com/ukvxPmdb5g — Sonic22IA🦔💙 | Simp de Kitty Patitas suaves (@Sonic22IAYT) February 9, 2023

Otros más señalan que cuando se actualiza la página de YouTube aparece en blanco y no muestra ningún video en la pantalla principal de la plataforma.

El sitio web down detector reportó que a partir de las cinco de la tarde, tiempo del centro de México, empezó a recibir reportes de fallas en YouTube.

“Se cayó YouTube. Me metí a ver un video mientras como y me salió esto”, “Está caído YouTube”, “A alguien más no le funciona YouTube”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas que esperan que el servicio se restablezca pronto.

¿Qué pasó en Twitter y en Instagram?

La tarde de este miércoles 8 de febrero también se reportaron fallas en Twitter y en Instagram. En la primera red social los usuarios señalaron que no podían enviar tuits.

Mientras que en Instagram, los cibernautas mencionaron que no podían subir sus historias y que en caso de que el sistema les permitiera publicarlas, éstas no eran visibles para el público.