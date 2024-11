Nissan Kicks llega a México; ¿nuevo líder a la vista?

Nissan lleva calentando el mercado para el nuevo Kicks 2025 y no es para menos, ya que se trata de un vehículo en el cual la marca tiene altas expectativas y sí, México no es la excepción, ya que aquí todo indica que se convertirá en el nuevo best seller de la firma japonesa.

¿En qué sustento esta afirmación? Simple, en el hecho de que, en tan sólo 22 días, la preventa del nuevo Nissan Kicks 2025, en colaboración con Amazon México, quedó agotada su primera fase.

Este vehículo es una gran apuesta de Nissan.

Tras esta etapa, ahora Nissan lanza el nuevo Kicks 2025 de forma “regular”. Esto quiere decir que podrás adquirirlo como cualquier otro modelo de la firma japonesa. No hay que olvidar que este nuevo crossover es fabricado en México, en la planta de Aguascalientes A1.

¿Y qué podemos esperar? Te lo explicamos de forma más detallada:

• Nissan Kicks 2025: Mecánica

• Motor de cuatro cilindros de 2.0 litros

• Potencia de 142 hp y 140 lb-pie de par

• Transmisión automática CVT

• Tracción delantera

• Nissan Kicks 2025: Equipamiento destacado

• Aire acondicionado automático

• Asiento del conductor con ajuste manual deslizable, reclinable y de altura, en vestidura de tela

• Asiento delantero del pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable, en vestidura de tela

• “Asistente de conductor con display 7” a color (TFT) con indicador de temperatura exterior”

• Múltiples modos de manejo (Standard / ECO / Sport)

• Pantalla táctil 12.3” con Apple CarPlayTM y AndroidAuto® inalámbricos, 2 entradas USB Tipo C •

• Seguros eléctricos centralizados

• Seguros con cierre automático sensible a la velocidad

• 2 tomacorrientes de 12V y 2 entradas USB Tipo C trasera

• Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero con extensión