Honda Civic Hybrid es nombrado “Mejor Auto Nuevo para Adolescentes”

Honda Civic Hybrid 2025 fue nombrado “Best New Car for Teens” (Mejor Auto Nuevo para Adolescentes) por U.S. News & World Report en su clasificación de autos nuevos del 2025. Ésta es la tercera vez que el Honda Civic recibe el premio, el cual se centra principalmente en la seguridad.

La undécima generación del Civic es líder en seguridad en la categoría de Autos Compactos gracias a la avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que se incluye de serie en todas las versiones. El renovado Honda Civic Sedán 2025 obtuvo la calificación TOP SAFETY PICK (TSP) 2025 del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Para ser nombrado Mejor Auto Nuevo para Adolescentes, un vehículo debe tener la mejor combinación de calificaciones de confiabilidad previstas, resultados de pruebas de choque, características avanzadas de asistencias al conductor disponibles y recomendaciones de los críticos más importantes en su categoría de precio.

Seguridad para todos. Basándose en el enfoque tradicional de Honda “Seguridad para todos”, que se centra en mejorar la seguridad de todos los usuarios que comparten la carretera, todos los modelos Civic 2025 están equipados con el conjunto de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing. Esto incluye un rendimiento de seguridad mejorado para 2025, con una mayor visibilidad y detección de motocicletas, bicicletas y peatones a través del Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) y una sensación más suave y natural en las funciones del Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) y el Sistema de Conservación de Carril (LKAS).

El conjunto estándar de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing® del Civic también incluye Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal y Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (RDM) con Alerta de Cambio de Carril (LDW). Todas las versiones también están equipadas con Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) y Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM).

Todos los vehículos Honda se benefician de la estructura de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE™) patentada por Honda, diseñada para ayudar a proteger a los ocupantes en una amplia variedad de colisiones frontales, junto con sistemas de retención suplementarios avanzados. Cuando el Civic se rediseñó por última vez para el modelo 2022, los ingenieros de Honda mejoraron el sistema ACE™ con una nueva estructura optimizada e integrada en el subchasis delantero y el chasis lateral, que mejora la compatibilidad del Civic en caso de colisión con vehículos más pequeños y la protección de los ocupantes en colisiones frontales oblicuas.

La undécima generación del Civic también se convirtió en el primer vehículo de pasajeros del mundo en utilizar una bolsa de aire para el conductor totalmente nueva, diseñada para reducir la rotación de la cabeza ante un impacto, especialmente en una colisión oblicua. Mediante una innovadora estructura en forma de dona, la bolsa de aire acuna y sujeta la cabeza, mitigando la rotación y reduciendo la probabilidad de lesiones cerebrales.

Civic también emplea una galardonada bolsa de aire para el acompañante delantero, que utiliza un diseño de tres cámaras que resulta beneficioso en impactos frontales en ángulo, en los que las fuerzas de colisión laterales pueden hacer que la cabeza del ocupante gire bruscamente o se deslice fuera de la bolsa de aire, lo que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones graves.

Además de las pruebas del IIHS, todos los modelos Honda que han sido evaluados exhaustivamente en las pruebas NCAP de la NHTSA para los modelos 2024 y 2025 (incluido el Civic Hybrid 2025) han recibido una puntuación global de 5 estrellas.