Volkswagen Tera viene a apropiarse del segmento

Pensado para quienes viven conectados en todo momento.

Volkswagen no podía darse el lujo de esperar mucho tiempo la llegada de esta camioneta subcompacta a México; por ello, la firma alemana presentó esta semana a Tera, el séptimo SUV en su alineación, que busca convertirse en un icono tecnológico gracias a la integración de soluciones digitales, sistemas avanzados de asistencia y un diseño pensado para usuarios que viven conectados en todo momento.

Con precios desde $386,990 y tres versiones disponibles, Tera llega como una propuesta equilibrada entre estilo, innovación y seguridad. El diseño, liderado por José Carlos Pavone, jefe de diseño de Volkswagen para América, se refleja en líneas dinámicas, fluidas y proporciones robustas. Destacan la iluminación inteligente, los faros led con firma fraccionada y las luces traseras con el innovador efecto click-clack, que refuerzan la idea de movimiento y modernidad.

En tecnología, Volkswagen Tera 2026 incorpora equipamiento orientado al día a día de un usuario digital:

Pantalla táctil de 10 pulgadas semiflotante con Wire & Wireless App-Connect.

Volkswagen Digital Cockpit (Highline) con personalización en tiempo real.

• Tiene cargador inalámbrico para smartphones.

• Iluminación ambiental interior.

• En seguridad, se posiciona como uno de los SUV más completos de su segmento con asistencias avanzadas:

• Cuenta con Lane Assist.

• Tiene monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero.

• Cámara de visión trasera y sensores delanteros/traseros.

• Incluye Control de velocidad crucero adaptativo (ACC).

Además, presume la máxima calificación de Latin NCAP 2025 (cinco estrellas) tanto en protección de adultos como de niños, con lo que se coloca como un referente en seguridad.