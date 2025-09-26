Changan CS95 Plus, el nuevo referente de lujo y confort

Además de seis bolsas de aire, la CS95 Plus integra una avanzada suite con 10 asistencias a la conducción ADAS.

En un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores buscan un balance perfecto entre diseño, seguridad, desempeño y confort, Changan irrumpe con fuerza en México para presentar la nueva CS95 Plus, un SUV de tres filas con capacidad para siete pasajeros, equipamiento premium y tecnología que eleva la categoría.

DISEÑO. Desde el primer vistazo la CS95 Plus proyecta sofisticación y poder. Su presencia imponente está delineada por un diseño robusto y refinado, donde cada trazo fue concebido para complacer a la vista.

Sus dimensiones nos confirman que es uno de los exponentes más robustos del gigante asiático: con 4,949 mm de largo, 1,940 mm de ancho y 1,805 mm de alto y distancia entre ejes de 2,810 mm, nos ofrecen estabilidad en el camino y amplitud en el habitáculo. Los rines de aluminio de 20 pulgadas con diseño aerodinámico y neumáticos Michelin.

En el exterior cuenta con elementos como faros LED con encendido automático, iluminación diurna DRL integrada, espejos laterales eléctricos y calefactables con luz direccional y proyección de luz al suelo, spoiler trasero, doble salida de escape, molduras cromadas, rieles en el techo y una parrilla frontal tridimensional en acabado brillante, que sirven como carta de presentación de un SUV imponente.

El Dato: Equipada con un motor turbo de 2.0L con 229 hp, tracción integral y suspensión independiente en las cuatro ruedas, la CS95 Plus garantiza una conducción dinámica, segura y confortable en cualquier camino.

El interior ofrece lujo y comodidad Fotos›Cortesía

INTERIOR. Al ingresar al habitáculo el conductor y los pasajeros se sumergen en un ambiente de sofisticación fabricado para disfrutar cada trayecto. Este SUV de tres hileras fue diseñado para ofrecer versatilidad sin compromisos: la primera fila presume asientos eléctricos, calefactables y ventilados forrados en piel sintética de alta calidad; el asiento del conductor cuenta con 8 posiciones con ajuste eléctrico, función de memoria y posición de bienvenida, mientras que el del copiloto incorpora soporte lumbar eléctrico para mayor confort. El volante está forrado en piel sintética e incorpora mandos de audio, control de crucero y ajuste eléctrico en altura.

En la segunda fila, los pasajeros disfrutarán de amplio espacio y eso lo notarán con el gran desenvolvimiento tanto en piernas como en cabeza; incluye respaldos reclinables y un sistema de climatización independiente con salidas propias, ideal para trayectos largos. La tercera fila, abatible 50/50, también cuenta con aperturas para el aire y espacio optimizado para brindar comodidad.

Para la fabricación del interior se emplearon diferentes materiales y como resultado encontramos superficies suaves al tacto, detalles en negro piano, costuras visibles, iluminación ambiental led multicolor y un techo panorámico con cortinilla eléctrica; crea una atmósfera de lujo.

Asegura potencia y dinamismo Fotos›Cortesía

CONECTIVIDAD. La CS95 también es una extensión del estilo de vida digital para los usuarios. Incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto y un clúster digital de 10.25 pulgadas, ambos con un ecosistema intuitivo, moderno y fácil de usar.

La parte encargada de amenizar el habitáculo se compone por un sistema de sonido Pioneer de 10 bocinas. Equipa también un cargador por inducción con salida de A/C para mantener la temperatura del dispositivo, grabadora DVR de manejo y dos puertos USB distribuidos entre la primera y la segunda fila.

Otros elementos que encontramos en el equipamiento son un espejo retrovisor electrocrómico y cámara de visión 540°, ambos refuerzan esta propuesta como una de las más exclusivas del segmento.

PODER. El CS95 Plus resguarda bajo el cofre un motor de 2.0 litros turboalimentado que genera 229 caballos de fuerza y 287 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Este conjunto mecánico se calibró para brindar una aceleración progresiva, ideal tanto para la ciudad como para carretera, sin sacrificar eficiencia de combustible. Incorpora tres modos de manejo, Eco, Sport y Snow, y su única versión en México está disponible con tracción integral.

La suspensión es de forma independiente en las cuatro ruedas, por ello garantiza un balance entre confort y dinamismo, haciendo que la experiencia de manejo sea tan gratificante como segura.

La nueva Changan CS95 Plus llega a México Fotos›Cortesía

SEGURIDAD. En cuanto a seguridad equipa 6 bolsas de aire, HHC (Asistente de Arranque en Pendientes); HDC (Asistente de Descenso en Pendientes); BA (Asistente de Frenado de Emergencia); TCS (Control de Tracción); EBD (Distribución Electrónica de Frenado); DBF (Función Dinámica de Frenado); ESP (Programa de Estabilidad Electrónico) y TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas).

Changan incorporó en el CS95 una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción ADAS, como: LDW (Advertencia de Abandono de Carril): FCW (Alerta de Colisión Frontal); RCW (Advertencia de Colisión Trasera); LCA (Asistente de Cambio de Carril); TJA (Asistente de Tráfico Pesado); ACC (Control Crucero Adaptativo); IACC (Control Crucero Adaptativo Integrado); AEB (Freno Automático de Emergencia); AEBP (Freno Automático de Emergencia con Identificación Peatonal) y LCS (Sistema de Centrado de Carril).

UNA NUEVA VISIÓN DE LUJO. CS95 Plus combina espacio, estilo, confort y tecnología. Desde los sensores de proximidad, cámara con visión en 540°, sistema de apertura de cajuela eléctrica con sensor de pie, hasta el encendido remoto del motor, todo está orquestado para ofrecer control, protección y tranquilidad en cada trayecto.

PRECIO. Este buque insignia de Changan está disponible en México en una sola versión denominada CS95 Plus Premium 4WD a un precio de $789,900.