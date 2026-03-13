BYD se convierte en patrocinador oficial de México Racing Cup 2026

El campeonato más grande con la mayor cantidad de categorías, equipos y pilotos en México es el Racing Cup. Dicha competencia anunció con orgullo una evolución trascendental en su historia al presentar a BYD, la marca de autos eléctricos más importante del mundo, como patrocinador oficial para la temporada 2026. A partir de este año, el serial llevará el nombre de BYD México Racing Cup.
Este anuncio marca un hito para el automovilismo nacional, consolidando la unión entre dos entidades que comparten la misma visión de innovación, desarrollo constante y compromiso con el futuro.
En el anuncio oficial estuvieron presentes Ana Narro, Public Relations Manager de BYD México; Santiago Domínguez, Public Relations Specialist de BYD México; Joaquín Martínez del Río, Director Comercial de BYD México Racing Cup. También fueron invitados los pilotos profesionales Raúl Garza Jr., Christian Bravo, Marco Alquicira y Alex Bobadilla, quienes coincidieron en que esta alianza fortalecerá el automovilismo nacional y potenciará la proyección.
Nissan presenta el nuevo modelo del famoso Versa y el clásico Sentra
En 2026, el campeonato celebra 16 años de existencia, consolidándose como el serial más longevo de México. Su alianza con BYD es muestra clara de su constante evolución y visión de futuro.
Durante el evento, Ana Narro destacó: “Para BYD es muy importante formar parte de algo tan emblemático para nuestro país. Representa acercar a nuestros clientes y futuros clientes al automovilismo, demostrar que BYD está para sumar acciones al país y dar fiabilidad de marca dentro de un mercado tan competido. Trabajamos para que esto no sea pasajero, sino que marque la diferencia y continúe creciend o”.
“Para nosotros en BYD es fundamental formar parte de una competición que engloba valores alineados con nuestra forma de trabajar y con nuestros objetivos globales: contribuir a reducir un grado centígrado la temperatura de la Tierra y llevar vehículos de nueva energía a los hogares, dejando un mejor planeta para las nuevas generaciones”, destacó Santiago Domínguez.
Por su parte, Joaquín Martínez del Río expresó la importancia que da como empresa y marca el hecho de asociarse.
“Como representante de BYD México Racing Cup, estoy muy orgulloso y entusiasmado por esta alianza. No sólo somos el serial más emocionante de México, somos el campeonato más longevo y contamos con categorías avaladas por la FIA como TCR México y FIA F4 NACAM, además de Copa TC2000, Copa 1.8, Súper Turismos, Súper Turismos Light y Fórmula Ford. Todas ellas reúnen a los mejores pilotos y a una afición que vibra en cada fecha”, añadió.
Los volantes también compartieron su entusiasmo. Alex Bobadilla comentó: “Estoy emocionado de esta alianza; habrá mucha exposición y eso nos motiva a seguir compitiendo”.
Raúl Garza Jr. añadió que “vi nacer este campeonato y he sido parte de su evolución hasta 2026. Siempre es una organización que va hacia adelante y este acierto de unirnos con una marca con tanto futuro abre puertas a mejores oportunidades”.
“Con este patrocinio nos volvemos aún más grandes. Somos el campeonato con más categorías y ahora nos convertimos en un serial de altos vuelos”, comentó Christian Bravo.
Marco Alquicira expresó: “Toda mi admiración a BYD por integrarse a México Racing Cup. Me hace sentir muy orgulloso formar parte de esta nueva etapa”.
La temporada 2026 representa el inicio de una nueva era para el automovilismo mexicano, donde innovación, sostenibilidad y talento nacional se unen bajo una misma bandera: BYD México Racing Cup.