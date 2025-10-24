Geely sigue ampliando su catálogo para sus clientes en México; es por eso que en el último trimestre de este 2025 decidió presentar la nueva Geely EX5 EM-i 2026, el primer SUV híbrido enchufable de la marca asiática, la cual tiene un precio especial de preventa de 589 mil 990 pesos mexicanos.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

La misión con este nuevo modelo es combinar el rendimiento de un propulsor a gasolina de 1.4 litros, cuatro cilindros que entrega 98 hp, además con la eficiencia de un motor eléctrico de última generación que genera 214 hp y 262 Nm de torque; en conjunto, este vehículo alcanza una potencia total de 259 caballos de fuerza.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

El Dato: Geely México tiene ocho modelos, con garantía amplia para sus vehículos y ofrece opciones de compra a crédito a través de su brazo financiero, Geely Financial Services.

El SUV ofrece una autonomía 100 por ciento eléctrica de hasta 105 kilómetros y una total superior a 1,000 kilómetros, pensada para que la conducción urbana sin emisiones sea ideal, para que no exista alguna preocupación en viajes largos.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

La Geely EX EM-i presenta un diseño moderno y aerodinámico que se distingue por sus líneas elegantes y detalles funcionales a simple vista, como los faros led, techo panorámico y una cajuela eléctrica que se puede manejar desde dentro del vehículo.

Hablando de las características del interior del SUV, la tecnología es lo que predomina en este modelo, pues cuenta con una pantalla central HD de 16”, panel de instrumentos LCD de 10”, sistema de sonido Flyme Sound con 16 bocinas, una de ellas en el reposacabezas del conductor, iluminación ambiental multicolor en las puertas delanteras y tableros y Head-Up Display.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

1 año y 11 meses lleva Geely en México

Debajo de la pantalla, el vehículo cuenta con un espacio para dos celulares, cargador inalámbrico, botones para el volumen y aire acondicionado físicos, además de dos puertos de carga de Tipo-C y dos de Tipo-A, dos adelante y dos atrás para los pasajeros de la segunda fila de asientos.

La Geely EX5 EM-i presenta un paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), el cual ayuda y eleva los estándares de seguridad en su segmento; algunas de las características que hay son la advertencia de salida de carril, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad y crucero adaptativo.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

Hay dos colores para los interiores del SUV, azul oscuro y café claro, mientras que la camioneta fue lanzada en seis colores: blanco polar, verde nova, plata gamma, negro obsidiana, gris asteroide y azul cielo, además de que los asientos delanteros tienen la ventaja de tener calefacción y ventilación, ajuste eléctrico para el piloto y copiloto y asientos de segunda fila plegables para hacer más grande la cajuela.

La preventa de la nueva Geely EX5 EM-i inició el 11 de octubre y se puede apartar con 5 mil pesos, cantidad que se abonará al monto total del pago del vehículo. El primer auto PHEV de la marca en México tendrá un precio especial de venta anticipada de 589 mil 990 pesos mexicanos, únicamente para 1,000 unidades disponibles.

Geely EX5 EM-I llega a México y promete 1,000 km de autonomía ı Foto: Especial

Si quieres apartar este modelo puedes ingresar al sitio web oficial de Geely México y seguir los pasos correspondientes para llevar a cabo este procedimiento de compra.

Tendrás hasta el 30 de noviembre para concretar su adquisición, además de tener el beneficio exclusivo de la instalación gratuita del cargador de pared y un adaptador tipo 1 a 2, garantizando una experiencia completa de carga para su nuevo vehículo híbrido enchufable.

Colores en existencia ı Foto: Especial