Deepal S05: Redefine la movilidad eficiente

Una de las principales apuestas de Changan en los próximos años es la movilidad sostenible, y entre sus propuestas se encuentra el desarrollo de vehículos eléctricos y de rango extendido. En línea con esa visión, la firma china presentó en México a un nuevo integrante de la familia Deepal: el S05, un modelo REEV (vehículo eléctrico de rango extendido) que combina un diseño vanguardista, espíritu citadino y altos estándares de tecnología y seguridad.

El S05 es un crossover compacto con un diseño vanguardista y fluido. Sus líneas suaves, superficies limpias y volúmenes redondeados transmiten dinamismo y modernidad. Al frente, destaca una firma lumínica cerrada, faros led estilizados y un frontal aerodinámico orientado a la eficiencia más que a la ventilación.

El Dato: Changan es una de las marcas automotrices más destacadas de China, se ha establecido como un líder en el sector. Con más de 163 años de historia.

De perfil, el S05 muestra una carrocería estilizada con trazos bien definidos que refuerzan su presencia. Las manijas ocultas, los pasos de rueda robustos y los rines de diseño moderno le otorgan un toque urbano y deportivo.

En la parte trasera, la estética minimalista continúa. La ligera caída del techo integra un spoiler con luz de freno, mientras que una barra de luz trasera continua refuerza su identidad tecnológica. El portón, de diseño limpio, prioriza la funcionalidad y un estilo contemporáneo.

El esquema de este modelo es el de Rango Extendido, tecnología que introdujo Changan en México con el Deepal S07, ahora con S05, continúa con este tipo de mecanismo; una batería, en esta ocasión de 27 kWh y un motor de 1.5 litros, el cual sólo se encarga de cargar la batería y esta a su vez es la responsable de mover los dos ejes del vehículo.

Interior digital con pantalla central de 15.4 pulgadas ı Foto: Cortesía

4 años tiene la marca china en México; llegó en 2021

En cifras, el S05 tiene una potencia de 214 caballos de fuerza y un torque de 236 libras pie. Acelera de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos; el tiempo de carga rápida es de 20 minutos y con un cargador convencional es de 6 horas. La autonomía de la batería eléctrica es de 158 km y en rango combinado nos ofrece 1,129 kilómetros, estos números bajo el ciclo NEDC. La velocidad máxima es de 175 km/h y para graduar el tipo de manejo cuenta con cuatro modos, Normal/ECO/Sport y Personalizado por un mejor uso.

En cuanto a equipamiento, en Deepal S05 encontraremos: ajuste de altura de luces frontales, cajuela con apertura eléctrica y remota, cámara de visión 540° de alta definición, espejos laterales con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, limpiaparabrisas delantero y trasero de velocidad variable, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de proximidad para apertura y cierre de puertas y techo panorámico.

Puertas adentro el S05 apuesta por un interior minimalista y orientado a la experiencia digital. El tablero se organiza alrededor de una pantalla central de 15.4 pulgadas, donde se concentra toda la información del vehículo y parte de los mandos, así como la proyección de información al parabrisas mediante un Head-Up Display. Las superficies limpias son el común denominador en el habitáculo.

Combina elegancia urbana, alto rendimiento y autonomía ı Foto: Cortesía

La calidad de los materiales está en línea con lo deseado por los consumidores mexicanos: combinación de revestimientos suaves al tacto, vestiduras de piel sintética y acabados con texturas que elevan la ergonomía del vehículo.

Por dentro, el S05 equipa aire acondicionado eléctrico automático, los asientos delanteros son calefactables y ventilados y cuentan con ajuste eléctrico con memorias, de seis posiciones para el piloto y de cuatro para el copiloto, ambos con función de bienvenida. Además, cargador de teléfono inalámbrico de carga rápida (50W), puertos USB delantero (Tipo A) y trasero (Tipo C), ventanas de apertura y cierre eléctricos de un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo, volante multifunción forrado en piel con ajuste de altura y profundidad, grabadora de conducción - DVR DASHCAM y sistema de sonido con 8 bocinas.

Este vehículo es una muestra de que Changan se ha enfocado en desarrollar modelos con gran seguridad, dotó al S05 de una suite completa de 19 Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) tales como Advertencia de Abandono de Carril (LDW); Alerta de Apertura de Puerta (DOW); Alerta de Colisión Frontal (FCW); Alerta de Colisión Trasera (RCW); Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RCTA).

Asistente de Cambio de Carril (LCA); Asistente de Permanencia de Carril (LKA); Asistente de Tráfico Pesado (TJA); Control Crucero Adaptativo (ACC); Control Crucero Adaptativo Integrado (IACC); Control de Centrado de Carril (LCC); Control Inteligente de Luces Altas (HMA); Detector de Punto Ciego (BSD); Frenado de Emergencia Autónomo (AEB); Frenado de Emergencia Autónomo con Detección de Ciclistas (AEB-C); Frenado de Emergencia Autónomo con Detección de Peatones (AEB-P); Frenado de Emergencia Trasero (RCTB); Mantenimiento de carril de emergencia (ELK); Reconocimiento de Señales de Tránsito (TSR).

Además, incorpora alarma de exceso de velocidad; Asistente de Arranque en Pendientes (HHC); Asistente de Descenso en Pendientes (HDC); Asistente de Frenado de Emergencia (BA); Control de Tracción (TCS); Distribución Electrónica de Frenado (EBD); Programa de Estabilidad Electrónico (ESP); Prevención antivuelco (ROM), Desbloqueo automático de puertas por colisión, Freno de Mano Electrónico con Autohold, 6 bolsas de aire y sonido de advertencia para peatones a baja velocidad.

El Changan Deepal S05 se comercializa en México en una sola versión con un costo de $719,900, en 5 colores, azul, negro, plata, blanco y gris.