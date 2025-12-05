Geely México se consolida como marca de mayor desarrollo en todo el 2025

De enero a octubre de 2025, Geely registró un incremento del 222% en comparGeely sobre el mercado mexicano y a la variedad de puntos de contacto generados durante el año, incluyendo una gira nacional de pruebas de manejo en centros comerciales, los lanzamientos del EX5, Monjarovos por encima de las 2,000 unidades, demostrando una demanda fuerte y sostenida en el mercado mexicano. Con este crecimiento, Geelynos, tecnología de vanguardia, desempeño sólido y un enfoque constante en la satisfacción del cliente. Gracias a esta estrategia, la marca ha acumulado 22,127 vehículos vendidos en tan solo 23 meses, convirtiéndose en un referente de calidad, innovación y valor en el mercado mexicano.

El desempeño de la marca ha mostrado una aceleración notable a lo largo de 2025, especialmente durante el segundo semestre del año. Después de promediar alrededor de 1,000 unidades mensuales durante los primeros cinco meses, Geely alcanzó 1,584 unidades en junio, la primera vez que la marca superó el umbral de 1,500 unidades mensuales.

GEELY AUTO contribuye con la conservación de la biodiversidad ı Foto: Cortesía

El Dato: Geely Auto México es el reflejo del impacto positivo de su estrategia de expansión, la calidad de sus vehículos y la fuerte aceptación de sus productos.

El impulso continuó creciendo durante la segunda mitad del año: En agosto, Geely superó por primera vez las 2 mil unidades mensuales, y la tendencia ascendente alcanzó un nuevo máximo en octubre con un récord histórico de 2,501 unidades. La marca suma ya tres meses consecutivos por encima de las 2 mil unidades, demostrando una demanda fuerte y sostenida en el mercado mexicano. Con este crecimiento, Geely trabaja ahora hacia un nuevo objetivo estratégico: Alcanzar 3 mil unidades mensuales.

Estos resultados han sido posibles gracias al profundo entendimiento de Geely sobre el mercado mexicano y a la variedad de puntos de contacto generados durante el año, incluyendo una gira nacional de pruebas de manejo en centros comerciales, los lanzamientos del EX5, Monjaro y EX5 EM-i, así como alianzas estratégicas clave como el patrocinio con Club América, que ha fortalecido la visibilidad, la credibilidad y la conexión emocional de la marca con las audiencias locales.

A dos años de su llegada a México, hacia finales de 2023, Geely Auto México reafirma su visión a largo plazo: Consolidar su liderazgo regional, acelerar la transición hacia tecnologías más limpias y accesibles, seguir construyendo un futuro donde la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente sean pilares fundamentales del Grupo de ofrecer movilidad avanzada, segura y sostenible para todos.

Dentro de su portafolio, Geely Emgrand se ha convertido en el modelo más vendido de la marca en México. Desde su introducción en octubre de 2024, este sedán subcompacto ha acumulado 9,122 unidades vendidas, impulsado por su diseño elegante, equipamiento robusto, eficiencia y tecnología.

Por su parte, Geely Coolray, el modelo insignia que marcó la llegada de la marca al país, se mantiene como uno de los más relevantes con más de 6 mil unidades vendidas.

Uno de los grandes hitos de 2025 ha sido la exitosa preventa del EX5 EM-i, con más de 2,800 unidades apartadas antes de su llegada oficial a los distribuidores. Este modelo representa un paso determinante en la estrategia de electrificación de Geely, al ofrecer un sistema híbrido enchufable de nueva generación, autonomía sobresaliente y una experiencia de manejo que equilibra potencia y eficiencia.

El portafolio se complementa con modelos como GX3 Pro, Okavango, Starray, Cityray y el totalmente eléctrico EX5, cada uno diseñado para distintos perfiles de consumidores y respaldado por las capacidades de ingeniería global de Geely Holding.

Compromiso a largo plazo con México y liderazgo regional. Más allá de sus logros comerciales, Geely está construyendo un proyecto estratégico a largo plazo con impacto significativo tanto en México como en toda la región. La operación mexicana se ha convertido en una verdadera punta de lanza para Geely en Latinoamérica, estableciendo estándares en estrategia comercial, postventa, desarrollo de red, ejecución de mercadotecnia y experiencia del cliente, prácticas que hoy guían el crecimiento de la marca en mercados vecinos.

Este impulso se ve reforzado por una red sólida y en rápida expansión que ya supera los 75 distribuidores a nivel nacional, con 15 nuevas aperturas programadas, fortaleciendo la presencia de la marca en ciudades estratégicas y asegurando una experiencia de servicio consistente y de alta calidad en todo el país.

Geely también ha avanzado en la profesionalización de su cadena de suministro, permitiendo una entrega más rápida y confiable de vehículos, refacciones y componentes a toda la red de distribuidores, respaldando el compromiso de Geely con la excelencia operativa y la construcción de infraestructura logística de clase mundial en México.

Con esta base, y respaldada por una fuerte demanda del mercado, Geely Auto México reafirma su visión a largo plazo: Consolidar su liderazgo regional, acelerar la transición hacia tecnologías más limpias y accesibles, seguir construyendo un futuro donde la innovación, la sostenibilidad, la calidad, así como la satisfacción del cliente continúen siendo los motores de su expansión.