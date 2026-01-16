Great Wall Motors México está arrancando el 2025 a fondo y este jueves confirmó la llegada a nuestro mercado de la Haval H6 PHEV, una nueva versión de su exitoso crossover compacto, que ahora cuenta con tecnología híbrida enchufable, que varias firmas chinas están comenzando a popularizar en el país.

Haval H6 fue el primer producto que GWM trajo a México, hace poco más de dos años, y desde entonces se ha consolidado como uno de sus modelos estrella, mismo que ahora contará con variantes puramente de gasolina, híbrida (HEV) y esta híbrida enchufable (PHEV), teniendo uno de los portafolios más completos del segmento.

GWM Haval H6 PHEV enchufa a su popular SUV ı Foto: Autocosmos

El Dato: Luz natural, amplitud y una vista que transforma cada viaje. Disponible en su versión Híbrida Luxury y PHEV Luxury. Faros led con encendido y apagado automático.

“Con Haval H6 PHEV damos un paso adelante en la forma en que las personas se relacionan con su SUV: hoy la conectividad y la tecnología no son un extra, son parte de la vida diaria; por eso apostamos por una experiencia que te permita tomar decisiones y controlar funciones clave desde tu teléfono, de manera práctica y natural”, señaló Pedro Albarrán, vicepresidente y director General de GWM México.

El tren motriz está compuesto por un motor de cuatro cilindros 1.5 litros turbocargado, que entrega 152 hp y 179 libras-pie de torque, unido a un propulsor eléctrico de 233 hp y 221 libras-pie, logrando en conjunto 322 caballos de fuerza y 398 libras-pie, lo que se traduce en un arranque poderoso.

El motor eléctrico se alimenta de una batería LFP (litio ferrofosfato) de 19.09 kWh, con una autonomía 100% de 102 kilómetros. Esta batería puede recargarse de 15 a 100% en 3 horas con un enchufe de 7 kW, y de 30 a 80% en 28 minutos con un sistema de carga rápida a 50 kW.

GWM Haval H6 PHEV enchufa a su popular SUV ı Foto: Autocosmos

Además, incorpora función V2L, que permite poder utilizar la energía de la batería para alimentar redes eléctricas, en caso de emergencia.

GWM anuncia una autonomía total de 1,082 kilómetros, tomando en cuenta el tanque de gasolina (55 litros) lleno y la batería también al 100 por ciento de la carga. El sistema integra tres modos de manejo: Prioridad EV, Híbrido inteligente y Forzado EV.

En cuanto al equipamiento monta un tablero digital de 10.25 pulgadas, acompañado de un HUD de 9.0 pulgadas, mientras que el sistema de infoentretenimiento (y gran parte de las funciones) se proyecta en una pantalla de 14.6 pulgadas.

GWM Haval H6 PHEV enchufa a su popular SUV ı Foto: Autocosmos

En conectividad, integra Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de Bluetooth, puertos USB (2 delanteros y 2 traseros) y cargador inalámbrico para smartphone e integra servicios telemáticos a través de GWM App, que permite gestionar el vehículo desde el celular y acceder a información clave del mismo.

Esta GWM App tiene funciones como geolocalización en tiempo real, funciones remotas, como bloquear y desbloquear puertas y cajuela, encendido del A/C, consultar presión y temperatura de llantas, nivel de carga de batería y combustible, además de recibir alertas si la presión de llantas o el combustible están bajos, además de notificar si alguna ventana quedó abierta y permitir cerrarlas remotamente, o de crear geocercas para recibir alertas si el vehículo sale de un rango definido.

Finalmente, en cuanto a seguridad encontramos 18 asistencias ADAS, seis bolsas de aire, frenos de disco con ABS, control dinámico de estabilidad, sistema antivolcaduras, control de tracción y asistencia de frenado (BAS).

GWM Haval H6 PHEV enchufa a su popular SUV ı Foto: Autocosmos

La GWM Haval H6 PHEV llega en una sola versión, Luxury PHEV, con un precio de $774,900, que incluye GWM Care y una póliza de garantía: call center los 365 días, asistencia en el camino y una garantía estándar de 7 años (84 meses) sin límite de kilometraje (según términos y condiciones), además de cobertura para la batería de alto voltaje de 8 años/150,000 km (lo que ocurra primero).