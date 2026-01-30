LA SUZUKI Ertiga Boostergreen 2026 ya está disponible en México. Para este año, modelo no hay cambios profundos en mecánica ni en equipamiento, pero sí una reconfiguración importante en la gama, ya que la versión GLX con transmisión automática deja de ofrecerse.

El Suzuki Ertiga Boostergreen ya está disponible ı Foto: Autocosmos

La oferta queda conformada por las versiones GLS y GLX, aunque ésta última ahora solamente está disponible con transmisión manual de cinco velocidades, mientras que la automática de cuatro queda relegada al nivel de acceso.

El Tip: Tiene un rendimiento de combustible combinado de 18.3 km/lt en transmisión automática. Con un torque total de 138 lb/Ft@4,400 RPM gracias a su motor.

Bajo el cofre, la Ertiga Boostergreen 2026 mantiene el motor de cuatro cilindros de 1.5 L con 103 hp y un torque de 102 lb-pie. El sistema Boostergreen incorpora un motor-generador eléctrico alimentado por una batería de litio de 12 volts, que aporta un apoyo adicional de 3 hp y 36 lb-pie en determinadas situaciones de manejo.

La versión manual declara 15.1 km/l en ciudad, 20.1 km/l en carretera y 17.0 km/l en ciclo combinado, mientras que la automática mejora estas cifras hasta 16.7 km/l en ciudad, 20.7 km/l en carretera y 18.3 km/l combinados.

En cuanto a equipamiento, ambas versiones incorporan una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como elevadores eléctricos en todas las puertas, cierre centralizado y control remoto luminoso.

La lista es completada por aire acondicionado manual con ventilas para la primera y segunda fila en la versión GLS, mientras que la GLX suma climatización automática para la primera fila, control manual para la segunda, además de control de crucero, encendido por botón y cámara de visión trasera. Referente a seguridad, bolsas de aire frontales, así como frenos ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, Hill Hold Control, anclajes ISOFIX, monitoreo de presión de llantas.

Con esta reconfiguración, tenemos que quienes busquen un mayor nivel de equipamiento deberán optar por la Suzuki Ertiga XL7 Boostergreen, que es el siguiente escalón en el organigrama de la marca.

Boostergreen Suzuki 2026:

GLS TM $390,990

GLS TA $409,990

GLX TM $423,990