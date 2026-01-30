El que tienes frente a tu pantalla es el nuevo Volvo EX60, el miembro más reciente en la familia de SUV eléctricos de la firma sueca. Se trata de un vehículo sumamente importante para la marca, ya que al aprovechar las mejores tecnologías del Grupo Geely, le permite posicionarse como un crossover mediano con capacidad para 5 pasajeros y una autonomía bastante destacada para un cero emisiones.

En diseño, el EX60 mantiene la identidad escandinava de la marca, pero adaptada a una era 100% eléctrica. Su frente bajo, la línea de techo descendente y los laterales estilizados contribuyen a una mejor aerodinámica, con un coeficiente de 0.26, lo que impacta directamente en la eficiencia. Por dentro, la distancia entre ejes y el piso plano permiten un interior amplio, especialmente en la segunda fila, además de una cajuela generosa y múltiples espacios de almacenamiento.

Volvo EX60 2027, el nuevo SUV eléctrico que llegaría a México ı Foto: Autocosmos

680 caballos de fuerza tiene el nuevol auto de la marca

Uno de los aspectos clave del EX60 es su autonomía. En configuración de tracción integral, puede alcanzar hasta 810 kilómetros por carga, una cifra que, de acuerdo a Volvo, lo coloca como líder en su segmento y como el modelo eléctrico con mayor alcance desarrollado hasta ahora por la marca sueca.

TE RECOMENDAMOS: Ya disponible en México El Suzuki Ertiga Boostergreen ya está disponible

Además, el Volvo EX60 puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos al conectarse a un cargador rápido de 400 kW, lo que permite viajes largos con paradas breves y realistas para el día a día.

La gama mecánica del EX60 está compuesta por tres configuraciones eléctricas. La versión P12 AWD Electric ofrece la mayor autonomía con hasta 810 kilómetros; la P10 AWD Electric alcanza hasta 660 kilómetros; mientras que la P6 Electric, con tracción trasera, ofrece hasta 620 kilómetros. En total, Volvo contempla siete variantes.

Cabe destacar que el Volvo EX60 estrena la nueva plataforma SPA3, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos de Volvo. Esta arquitectura incorpora tecnologías como el cell-to-body, el megacasting y motores eléctricos de nueva generación, lo que permite reducir peso, mejorar la eficiencia energética y optimizar los costos de producción.

Todo el sistema es gestionado por HuginCore, el nuevo cerebro digital de la marca. Por cierto, Volvo señala que el EX60 tiene la menor huella de carbono entre sus modelos eléctricos, igualando incluso al EX30, que es más pequeño.

El apartado tecnológico es otro de los pilares del modelo. El Volvo EX60 es el primer vehículo de la marca en integrar Gemini, el asistente de Inteligencia Artificial de Google, que permite interactuar con el sistema mediante conversaciones naturales. El sistema de infoentretenimiento destaca por su rapidez, respuesta inmediata de pantallas, navegación fluida y un acceso más intuitivo a las funciones principales.

El Volvo EX60 incorpora un sistema de audio Bowers & Wilkins de 28 bocinas, que por primera vez en un Volvo añade altavoces integrados en los reposacabezas delanteros y traseros. Además, es el primer modelo de la marca en ofrecer Apple Music preinstalado con Dolby Atmos.

En seguridad, el EX60 es Volvo en toda la extensión de la palabra. Es así que incorpora una jaula de seguridad reforzada con acero, sistemas avanzados de retención y el nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo, capaz de ajustar su funcionamiento según el ocupante y la situación.

Gracias a su red de sensores y a HuginCore, el vehículo evalúa constantemente su entorno. Además, el EX60 recibirá actualizaciones inalámbricas, lo que permitirá que sus sistemas sigan mejorando con el tiempo.

Su producción inicia en Suecia esta primavera, con entregas escalonadas en Europa y Estados Unidos. Volvo está evaluando su potencial arribo al mercado mexicano.