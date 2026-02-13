Nueva Ram 1500 inicia producción

Trabajadores de RAM, en una de las plantas de la empresa.

STELLANTIS MÉXICO anunció el arranque de producción de la Ram 1500 en la planta Saltillo Truck Light Duty, en Coahuila, marcando el regreso de esta pick-up a las líneas de producción.

La primera unidad en salir de la línea fue una Ram 1500 4x4 Crew Cab Bighorn destinada al mercado mexicano. Este hecho representa un paso relevante dentro de la estrategia de manufactura de la compañía en el país, al sumar producción local no solamente para exportación, sino también para abastecer la demanda interna.

El complejo de Saltillo Truck Assembly, ubicado en Derramadero, Coahuila, retoma así la fabricación de esta pick-up a inicios de 2026. La planta cuenta con una capacidad instalada para producir hasta 163,000 unidades al año, lo que permitirá atender tanto al mercado nacional como a Canadá y otros destinos globales.

5 pulgadas tiene el nuevo escape negro de la Ram 1500

De acuerdo con directivos de la compañía, la salida de esta primera unidad refleja la capacidad técnica y la experiencia de la mano de obra mexicana.

La producción de la Ram 1500 en territorio nacional refuerza el papel de México como un punto estratégico dentro de la operación global de Stellantis, no sólo como plataforma de exportación, sino como centro de manufactura con enfoque regional.