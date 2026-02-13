La Mitsubishi Outlander es el modelo más vendido de la marca a nivel mundial. En México, la oferta de la cuarta generación estaba limitada, ya que solamente se ofrecía la variante PHEV, pero eso cambia ya que la marca japonesa introduce en nuestro país una versión impulsada por un motor de gasolina convencional.

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

En el apartado mecánico, la Outlander 2026 monta un motor 2.5 litros, cuatro cilindros en línea, que desarrolla 181 hp y 181 lb-pie de par. Se acopla a una transmisión CVT con modo Sport y paletas de cambio al volante, enviando la potencia al eje delantero. Integra cinco modos de manejo: Normal, Eco, Tarmac, Gravel y Snow. Como podrás haber intuido, este esquema mecánico está altamente emparentado con Nissan X-Trail.

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

La suspensión delantera es tipo McPherson con resorte helicoidal, mientras que atrás emplea un esquema multilink con barra estabilizadora. La dirección cuenta con asistencia electrónica. En frenos, recurre a discos ventilados al frente y discos sólidos atrás, complementados con freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold. Dependiendo de la versión, equipa rines de aluminio bitono de 18 o 20 pulgadas, con neumáticos 235/60 R18 o 255/45 R20.

TE RECOMENDAMOS: Capacidad para producir hasta 163 mil unidades al año Nueva Ram 1500 inicia producción

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

En dimensiones, tenemos que mide 4,720 mm de largo, 1,645 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2,706 mm. El ancho total es de 2,144 mm con espejos desplegados y 1,897 mm abatidos. Tiene capacidad para siete ocupantes, distribuidos en tres filas de asientos, así como una capacidad de arrastre de hasta 1,600 kg.

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

Uno de los apartados más sólidos es el de seguridad. Integra siete bolsas de aire, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y asistencia de frenado (BA), control electrónico de estabilidad (ESC) y control de tracción (TCS). También suma asistente de arranque en pendiente (HSA) y control de descenso (HDC).

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

En asistencias avanzadas, incluye control crucero adaptativo (ACC), sistema de mitigación de impacto frontal (FCM), monitor de punto ciego (BSW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y alerta de cambio de carril con vibración en el volante (LDW). Añade alerta de atención al conductor, sistema de frenado automático en reversa y señalización de parada de emergencia, así como monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Outlander 2026, primer contacto en México con el SUV más vendido ı Foto: Autocosmos

El equipamiento interior varía entre versiones Limited y SE Plus. Puede incorporar asiento del conductor con ajuste eléctrico de seis posiciones, ajuste lumbar y memoria; ventilación y calefacción en asientos delanteros; segunda fila reclinable 40:20:40 con anclajes ISO-FIX y aire acondicionado automático de dos o tres zonas. También ofrece clúster digital de 7” o de 12.3”, espejo retrovisor digital con cámara y quemacocos panorámico eléctrico.

En conectividad, destaca la pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Se acompaña de sistema de audio Yamaha Premium con ocho bocinas en la versión más equipada, cinco puertos USB, Bluetooth manos libres y cargador inalámbrico para teléfono inteligente. Las vestiduras pueden ser en piel sintética negra o piel genuina negra, según versión.

MITSUBISHI OUTLANDER 2026: ¿CÓMO SE MANEJA? Para conocer este modelo, nos trasladamos a Off-Road México -muy cerca de La Marquesa-, donde pudimos convivir con esta camioneta a través de ejercicios bajo control. Es así, que pudimos circular a través de un pequeño circuito que más de velocidad, era calificado de ratonero, al mismo tiempo que pudimos circular por uno aún más pequeño que le exigía a la dirección y a las asistencias. Hablando de ello, también hubo tiempo para probar la cámara de 360º, al mismo tiempo que hacer una pequeña ruta todoterreno.

Al recabar todas las sensaciones de manejo obtenidas, tenemos que este SUV tiene una puesta a punto diferente a la de su prima de Nissan.

El manejo se siente ligeramente más robusto, aunque confortable. Ideal para circular por caminos maltratados e incluso terracerías o brechas. Pero no es un vehículo que invite a la aventura, sino en realidad su ambiente idóneo sigue siendo la jungla de asfalto. Sigue siendo un vehículo familiar y eso se nota en el interior simple pero funcional, el cual presume un buen espacio interior y una ergonomía correcta.

Hablando de ello, a destacar la seguridad que transmite, ya que el chasis presume una puesta a punto que, a pesar que busca el mayor confort posible, también cuenta con una agilidad suficiente para salir avante en situaciones de evasión que exijan un cambio de carril intempestivo. Sobre consumos y más, te lo compartiremos al momento de que este modelo llegue al garaje de Autocosmos.

Mitsubishi Outlander 2026:

Precios y versiones en México

Outlander SE Plus 2026: $609,900

Outlander Limited 2026: $699,900