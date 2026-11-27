JETOUR G700 fue incluido entre los candidatos al World Car of the Year 2027, uno de los reconocimientos mundiales más relevantes de la industria automotriz. La distinción pone al modelo dentro de una selección de autos nuevos que se comercializan en distintos países y son evaluados por un jurado internacional de periodistas especializados.

Los World Car Awards se distinguen por su alcance global y un proceso de revisión que va más allá de las especificaciones técnicas. En su vigesimotercera edición, reúnen a 100 periodistas automotrices de diferentes regiones del mundo, quienes prueban los modelos elegibles en sus respectivas plazas y votan para determinar a los ganadores. Su calificación considera atributos como estilo exterior e interior, rendimiento, eficiencia, innovación, calidad, tecnología, funcionalidad y relación valor-precio.

El Dato: La inclusión de JETOUR G700 entre los candidatos al World Car of the Year 2027 representa un nuevo paso en la proyección global de la marca.

Como parte del proceso de evaluación, los integrantes del jurado internacional tuvieron la oportunidad de conducir y analizar JETOUR G700 en la ciudad de Los Ángeles, California, donde conocieron de primera mano sus capacidades dinámicas, el desempeño de su sistema híbrido enchufable, su nivel de confort, tecnología y aptitudes todoterreno. Estas pruebas de manejo permiten a los especialistas valorar los atributos y cualidades de cada vehículo que lo distinguen dentro de su categoría.

Para participar en World Car of the Year, las unidades deben cumplir criterios específicos de producción, precio y disponibilidad comercial en al menos dos países importantes ubicados en distintos continentes. Este enfoque permite comparar alternativas de diferentes fabricantes bajo una perspectiva global y reconocer vehículos que responden a las necesidades de consumidores de diversas regiones.

La candidatura de G700 da continuidad a la presencia de JETOUR en este programa mundial, luego de que JETOUR T2 formará parte de los candidatos al World Car of the Year 2026.

4.8 Segundos te tomará acelerar de 0 hasta 100 kilómetros

Diseño robusto. JETOUR G700 es un SUV de enfoque premium, cuyo estilo une proporciones imponentes, líneas marcadas y aspecto sólido que comunica su orientación off-road. Su presencia exterior responde a un concepto donde la funcionalidad y el carácter aventurero conviven con detalles de sofisticación tanto en silueta como en soluciones de ingeniería.

El modelo se desarrolla sobre la arquitectura GAIA, concebida para integrar sistemas y tecnologías diseñados para adaptarse a diversas condiciones de conducción. Su estructura de alta resistencia y planteamiento técnico busca ofrecer la solidez necesaria para enfrentar recorridos exigentes, sin dejar de lado el confort y la versatilidad para viajes de larga distancia.

Tecnología híbrida. Uno de los principales atributos de G700 es su sistema híbrido enchufable (PHEV), que fusiona un motor de combustión de 2.0 litros con tres motores eléctricos para entregar una potencia conjunta de hasta 892 hp y 837 lb-pie de torque. Esta configuración busca ofrecer una respuesta contundente y una gestión inteligente de la energía, además de permitir recorridos en modo eléctrico.

G700 ofrece un rango eléctrico de hasta 116 kilómetros, un alcance total combinado de hasta 1,016 kilómetros, ambos bajo el ciclo NEDC y la batería de 34.1 kWh, forman parte de una arquitectura orientada a equilibrar eficiencia y disposición para recorrer largas distancias. El proceso continuará durante los próximos meses.

40 Mil pesos es el bono que necesitas dar para la camioneta

Capacidades off-road. G700 incorpora tracción 4x4, bloqueos de diferencial delantero y trasero, así como bloqueo electrónico de diferencial central. Estos recursos contribuyen a distribuir la fuerza conforme a las condiciones de adherencia y a mantener la capacidad de avance sobre superficies complicadas. También cuenta con modos de manejo para diferentes terrenos y funciones específicas para conducción en brechas, que amplían sus posibilidades de uso.

En el apartado de equipamiento, el SUV integra componentes orientados a ofrecer comodidad y tecnología durante los trayectos. Entre ellos destacan los techos panorámicos delantero y trasero, sistema de entretenimiento posterior con pantalla retráctil de 17.3”, ajuste eléctrico del volante con memoria y asistente de estacionamiento automático. Estas características complementan un concepto que junta capacidades para la aventura con un ambiente interior pensado para viajes y uso cotidiano.