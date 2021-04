Volkswagen Taos 2021, nueva SUV que se produce en México

Taos es un modelo muy importante para VW, ya que se fabrica en las plantas de México y Argentina, que son las encargadas de surtir al continente americano. Las plantas de China y Rusia serán las que abastecerán esos mercados.

Otro detalle que nos llama la atención es el nombre: Taos, que sigue con la tendencia de VW de nombrar sus SUV con nombres que inicien con T: Tiguan, T-Cross, Teramont.

Sobre el nombre de pila de Taos descubrimos que tiene una clara vinculación con un pequeño pueblo en Nuevo México, EU. Taos en el dialecto tigua -tribu pobladora de esa zona- quiere decir ‘Nuestro Pueblo’, y casualmente de ese mismo pueblo -Taos- es originario John Muir un personaje muy importante para VW, ya que es el creador de un popular manual ilustrado editado en EU llamado: How to keep your Volkswagen alive(Cómo mantener tu VW vivo), y como mero dato cultural el ilustrador de ese libro llamado Peter Aschwanden también era oriundo de Nuevo México.

Después de un largo breviario cultural entremos en materia. Taos está construida con la última generación de la plataforma de VW denominada MQB, las líneas de su diseño son rectas y la apariencia no niega el parentesco con las otras SUV de la marca (sean más pequeñas o grandes).

El tren motor no nos ofrece ninguna novedad mecánica, recurre al confiable binomio conformado por un motor de bajo cubicaje, pero asistido con un turbocompresor y acoplado a una transmisión automática tradicional.

La suspensión también es tradicional recurriendo a un esquema McPherson en el eje delantero y un eje torsional (semiindependiente) en el eje trasero, los frenos son de disco en las cuatro esquinas.

Otra de las cosas positivas que tiene Taos es que la cajuela es plana, ofreciendo un espacio de 500 litros de almacenamiento con la segunda fila de asientos funcional y si se abate por completo se puede triplicar la capacidad, obteniendo 1,591 litros de espacio.

¿Cuáles son los inconvenientes? El sistema de apertura remota es complicado, hay que accionar el botón en el control y después hay que presionar el botón de apertura en la tapa, otro detalle que desilusiona es que la llanta de repuesto es temporal.

Asientos del Volkswagen Taos Foto: Autocosmos

La conectividad y el manejo intuitivo se vuelven un motivo de compra en la actualidad, hoy día al consumidor promedio le interesa más adquirir un vehículo que sea 100% compatible con su smartphone y deja en un segundo término temas, por ejemplo, de poder y potencia del motor.

Aquí Taos cumple a cabalidad, ya que toda la experiencia de “Infotainment” como la llama VW es muy completa -sobre todo sí se es usuario de teléfonos con el sistema iOS.

Nos encontramos dos pantallas, la primera está en el cuadro de instrumentos, es completamente virtual y configurable, mide 10.3 pulgadas.

Al centro del tablero está otra pantalla de 10.1 pulgadas -de accionamiento táctil- en donde se pueden seleccionar diversas funciones, entre ellas las aplicaciones del teléfono como lo son Waze, Música o WhatsApp y ya que estamos en el rubro del teléfono, es prudente comentar que también hay un panel de inducción de carga inalámbrica y la protocolización de Apple CarPlay es también inalámbrica (Por ahora sólo se ofrece esta opción para sistemas iOS).

El comportamiento es bueno y si bien al principio de las aceleraciones tenemos un leve retardo en la respuesta, ya que se supera la barrera de las 1,400 rpm, tenemos una respuesta constante. La aceleración también es constante sin ser súbita es continua y eso brinda aplomo en autopistas.

La caja de cambios nos ofrece un modo “manual” de accionamiento que nos da una mejor sensación de control en las aceleraciones, pero en realidad es mucho más eficiente si dejamos que haga su trabajo por si sola.

El volante del Volkswagen Taos Foto: Autocosmos

El aislamiento acústico es muy a la VW y hay pocas quejas al respecto, no se le mete ruido ni en promedios altos de velocidad. El pequeño motor de 1.4 litros puede ser sediento si se maneja siempre en altos regímenes de rpm, nos va a entregar la aceleración y la respuesta que le solicitemos gracias al turbo, pero el precio será el consumo de combustible, el trabajo de la suspensión y del sistema de frenos es también muy bueno y, aunque abusemos un poco de los frenos, no presentarán mucha fatiga.

