Anuario: Nació el primer bebé con ayuda de un sistema de IA

EL PAÍS fue escenario de un hecho histórico en la medicina: el nacimiento del primer bebé concebido con ayuda de inteligencia artificial y el sistema robótico AURA, desarrollado por la empresa Conceivable Life Sciences. Este avance revoluciona la fertilización in vitro al automatizar por completo la selección e inyección de espermatozoides (ICSI), sin intervención manual.

Supervisado a distancia por especialistas en Guadalajara y Nueva York, el procedimiento demuestra el enorme potencial de la IA en la medicina reproductiva: mayor precisión, menor margen de error y tratamientos más accesibles. Este nacimiento marca el inicio de una nueva era en la que la tecnología y la vida humana se conectan para ofrecer nuevas posibilidades a quienes enfrentan desafíos de fertilidad.

Anuario: Nació el primer bebé con ayuda de un sistema de IA ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

