En San Miguel Teotongo, Clara Brugada inicia el programa ‘La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija’

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio inicio al programa “La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija”, en San Miguel Teotongo, alcaldía Iztapalapa, el cual tiene como objetivo garantizar el bienestar de las y los habitantes de la capital durante la temporada de invierno, a través de servicios de salud gratuitos, programas sociales y más.

“Me da gusto que arranquemos este gran programa, necesario, se llama: ‘La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija’, porque estamos construyendo un gobierno que cuide a la población, y en época de frío hemos echado a andar este programa, que no solo se trata de distribuir cobijas, no; se trata de echar a andar un gran programa de salud preventiva para que no nos enfermemos en esta temporada de frío, eso es más importante”, afirmó.

Ante vecinas y vecinos de la demarcación, la mandataria capitalina recalcó que uno de los ejes centrales de su gestión no solo es prevenir enfermedades, sino también producir salud entre la población: “Significa que tengamos vacunas aquí, a la puerta de la casa; y por eso agradezco a la Marina: Gracias Capitán por traernos vacunas contra el COVID y contra la influenza.”

Vecinos de San Miguel Teotongo saludan a Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

La titular del Ejecutivo local afirmó que en la zona se instalará un consultorio móvil durante la temporada invernal, con el fin de que la ciudadanía tenga servicios de salud cercanos.

“Ustedes van a tener vacunas contra la hepatitis, y también van a tener vacunas diversas de tétanos; se va a medir la glucosa, el colesterol, triglicéridos; se va a atender todo –presión–, todo lo que se requiere. Vamos a instalar laboratorios clínicos gratuitos para la población. El día de hoy, vamos a tener las pruebas rápidas de VIH, de sífilis, aquí lo tienen, en el patio de su casa. También, para ver cómo funcionan los pulmones –se llama espirometría–, y consulta dental. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de CDMX



Clara Brugada, recordó los programas sociales impulsados por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por la actual presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quienes universalizaron dichos apoyos con el fin de que todas y todos los ciudadanos tuvieran acceso.

Por su parte, Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social, destacó que este año, gracias a la visión transformadora de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el programa “La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija” amplió su oferta de servicios en materia de salud, protección civil y educación. Asimismo, informó que la población podrá conocer y registrarse a los nuevos programas sociales por medio de la feria de servicios gratuitos que acompaña esta acción de gobierno.

Al participar, Maritza Rangel García, responsable del programa “Del Campo a la Ciudad”, que hoy arranca en toda la capital, dijo que este programa nació en Iztapalapa y fue todo un éxito porque es una de las acciones que apoya directamente a la economía familiar, al llevar productos alimenticios a los hogares sin intermediarios y a precios accesibles.

Instalaran un consultorio móvil en San Miguel Teotongo esta temporada invernal. ı Foto: Cortesía

“Aquí está el programa ‘Del Campo a la Ciudad’, como hace 20 años nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, lo arrancó en Iztapalapa, y pues ahora va para toda la Ciudad de México y para las 16 alcaldías”, externó.

En tanto, Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud, destacó la importancia de este programa que brindará atención a toda la población, principalmente a adultos mayores, personas en alta vulnerabilidad, niñas y niños; de manera que invitó a acercarse a la jornada de salud preventiva y servicios para aprovechar la consulta médica, la aplicación de vacunas contra enfermedades respiratorias y la aplicación de pruebas para la detección de VIH, sífilis, hepatitis, entre otros muchos servicios.

Finalmente, Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, se dijo honrada porque la jefa de Gobierno escogió dicha demarcación para lanzar este programa, al señalar que la mandataria es sensible a las necesidades de la población de esta alcaldía por ser su lugar de origen. Subrayó que este programa es relevante por el apoyo que brindará a toda la población, especialmente a las personas en alta vulnerabilidad social.

Vecinos abarrotaron el arranque del programa "La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija". ı Foto: Cortesía

En el arranque del programa, se contó también con la presencia del secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego; el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Yanes; y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Vilma Urzúa Venegas.

Asimismo, la secretaria de Cultura, Ana Francis López; la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas; la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas Ortiz; el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova; la directora general del DIF en la capital, Beatriz Rojas Martínez; y el coordinador general de PILARES, Javier Hidalgo Ponce.

