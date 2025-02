Refuerzan con más patrullas y ambulancias a la Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, realizó la entrega de 53 unidades nuevas de seguridad y de emergencia, las cuales tuvieron una inversión de 28.7 millones de pesos.

La entrega se llevó a cabo en la explanada de la alcaldía, donde la alcaldesa reconoció que en la demarcación no había los suficientes elementos para velar por la integridad de los habitantes, en ese sentido, consideró que este día es “un punto de quiebre”, que marcará un antes y un después en materia de seguridad.

“Una de las acciones más importantes para garantizar la seguridad de nuestra alcaldía es el plan estratégico de patrullaje.

“Desde el primer día de esta administración hicimos una promesa, devolverles la paz a nuestras calles, proteger a nuestras familias y enfrentar el miedo con determinación”, dijo.

En la explanada de la alcaldía había 14 patrullas, 28 motopatrullas, seis motocicletas de Protección Civil, cuatro unidades de primer contacto y una ambulancia, las cuales recorrieron la demarcación posterior al evento.

De la Vega Piccolo destacó que los vecinos denunciaron violencia, extorsiones, robo, impunidad y nula atención, por lo que prometió recuperar la confianza de los afectados de las 33 colonias, así como la recuperación de espacios que hoy en día son considerados focos rojos.

“En Cuauhtémoc no escatimamos cuando se trata de proteger a nuestra gente, aquí la seguridad no es un privilegio, es un derecho, este plan de patrullaje no es improvisado, es resultado de inteligencia operativa, de análisis de datos y sobre todo de escuchar a la gente”, comentó.

La aliancista resaltó que en su administración aumentaron 60 por ciento los recursos para seguridad.

La funcionaria local añadió que se trazaron rutas de patrullaje focalizadas con base en reportes ciudadanos, prometió que habrá cobertura las 24 horas del día, además, se comprometió a trabajar en coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El Dato: De acuerdo con la alcaldía, esta acción forma parte del plan Cuauhtémoc Construye Paz para la seguridad.

De la Vega Piccolo expuso que se tiene el objetivo de reducir el tiempo de respuesta ante emergencias, así como disminuir los delitos más recurrentes como la extorsión, la violencia de género y el robo.

“A los delincuentes, a quienes intentan sembrar miedo, les digo fuerte y claro: se les acabó la Cuauhtémoc sin consecuencias, no más impunidad, no más miedo; aquí la justicia no es negociable, aquí la justicia no se pide, se exige y se garantiza. A las vecinas y vecinos les pido que confíen, porque este gobierno no se rinde”, aseguró. la alcaldesa en Cuauhtémoc.