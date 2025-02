Avala el Congreso la lista de 274 aspirantes a jueces y magistrados

El Congreso de la Ciudad de México avaló, entre roces de la oposición y el oficialismo, la lista que entregó el Comité de Evaluación del Poder Legislativo local de 274 aspirantes a los 138 cargos que serán votados en la elección del Poder Judicial.

Previo a la votación de la lista, los legisladores Tania Larios Pérez, Xóchitl Bravo Espinosa, Andrés Atayde Rubiolo y Jesús Sesma Suárez, del PRI, Morena, PAN y PVEM, respectivamente, mantuvieron una discusión en torno al proceso para la elección de los nombres que buscan un cargo el 1 de junio.

EL Dato: El 1 de junio, los capitalinos podrán votar, por primera vez, por alguno de los aspirantes para que obtengan algún cargo de elección en el Poder Judicial.

La priista afirmó que el proceso presuntamente tuvo diversas irregularidades y que, en el listado entregado por el comité hay nombres repetidos, así como puestos desiertos y otros declarados acéfalos.

“Esto es una burla, es una pantomima y este proceso no tiene nada de evaluador, el Comité Evaluador acaba de hacer el peor proceso, más turbio y opaco en la historia del Congreso. Ni en el Senado fueron así. Ésta es la burla y el fraude electoral del Poder Judicial que Morena quiere hacer.

“Vamos a ir la oposición junta, hasta las últimas consecuencias, para denunciarlos y exhibirlos por lo que son: unos cochinos”, expresó Larios Pérez.

La diputada reclamó además que ayer los representantes del Poder Legislativo recibieron una lista y, más tarde, una actualización con una fe de erratas por parte del Comité Evaluador.

Atayde Rubiolo coincidió con su par de oposición y acusó a Morena por presuntamente querer apropiarse del Poder Judicial desde la instalación del Comité Evaluador y hasta la insaculación que, con retrasos de varias horas, inició el miércoles en la noche y terminó ayer cerca de las 06:00 horas.

2 Mil 482 aspirantes dieron sus documentos al comité para buscar un cargo

19 legisladores de oposición votaron en contra de la lista de los candidatos

El panista además de acusar un supuesto recorte de aproximadamente mil aspirantes dijo que se bloqueó a candidatos, que había personal adscrito de Morena que organizó y ejecutó el proceso de insaculación, se declaró desierto la plaza para juzgado de adopciones internacionales a pesar de que sí había registros, entre otros puntos.

“Triste y lamentablemente, Morena cayó en la tentación. Lo que está pasando es que la reforma al Poder Judicial no busca fortalecer la impartición de justicia, lo que busca es que Morena controle, por completo, al Poder Judicial. Estamos en presencia de un fraude, de una farsa”, dijo.

Lo anterior, sólo unas horas después de que durante la madrugada el Comité de Evaluación llevó a cabo la insaculación, por tómbola, de los aspirantes a 99 plazas de jueces y juezas, 33 magistrados y magistradas, así como cinco más para el Tribunal de Disciplina Judicial.

Previo a la insaculación, la presidenta del Comité de Evaluación, Sandra Araceli Vivanco Morales, calificó el proceso de selección como “inédito y novedoso”.

Además, si bien la maestra reconoció que las etapas previas no estuvieron abiertas al público, por las valoraciones de experiencia de las personas inscritas, ahora se abrió la insaculación a la ciudadanía.

“El Comité Evaluador del Poder Legislativo ha determinado, de manera responsable, someter a insaculación todos los cargos que se van a elegir en la CDMX el próximo 1 de junio.

“Este es un acto de total transparencia, Éste es un acto responsable a la vista de todas las personas para que conozcan que, si bien hubo etapas que se tuvieron que llevar en la secrecía, pero no por ocultar nada ni porque no se pudiera saber, sino porque estábamos valorando la experiencia, estábamos valorando el conocimiento desde la perspectiva y de la propia experiencia de nuestros colegas y que ello conlleva una gran responsabilidad, hoy en este proceso de insaculación, se abre a la mayor transparencia de la ciudadanía en las puertas, en el espacio público del Congreso de la Ciudad de México la insaculación”, mencionó.

En tanto, Bravo Espinosa afirmó que el proceso de elección de aspirantes fue transparente y defendió la labor de los integrantes del Comité Evaluador. Dijo que, de esta manera, la población elegirá por vez primera a sus representantes en el Poder Judicial para avanzar en el tema del acceso a la justicia.

“Nada va a detener la elección del Poder Judicial, porque es un derecho de la gente, de votar por quienes quieren que nos representen y, en este caso, quien da justicia.

Plazas a ocupar ı Foto: La Razón

“Y también le quiero garantizar a la gente de esta ciudad que este proceso de elección de las aspirantes y los aspirantes es pulcro, no hay absolutamente nada que manche la elección de los que hoy van a las urnas por el Poder Legislativo”, mencionó la legisladora.

Sesma Juárez también defendió el proceso y reclamó a la oposición de no haber llevado a notarios públicos, como él se los recomendó, para dar más legitimidad al proceso; además, aclaró que el comité no tenía la obligación de informar a los aspirantes no aceptados el porqué no lo fueron, pero, mencionó, si alguno hubiese pedido la aclaración se le debía dar.

“Lo que está mal es que vengan a mentir y a decir todas estas barbaridades. Los adjetivos que escucharon no nos los pongamos en saco: que es un cochinero y que somos trompudos. A lo mejor nos deberían a enseñar cómo se hacen las votaciones como en otros partidos de sus dirigentes y estatus que es por Zoom y que no tienen acceso los militantes de sus partidos”, reviró a Larios Pérez y Atayde Rubiolo.

Posteriormente, en la votación, los legisladores del Congreso aprobaron con 46 votos a favor y 19 en contra la lista de aspirantes, la cual envió a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.