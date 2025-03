Alcaldía Benito Juárez crea micrositio para transparentar construcción de inmuebles

El alcalde de la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, anunció la creación de un micrositio el cual tiene el objetivo de que los vecinos de la demarcación tengan conocimiento de lo que pasa a sus alrededores en materia de construcción.

En conferencia de prensa, el edil detalló que el micrositio se encuentra dentro de la página oficial de la alcaldía y cuenta con un mapa interactivo, geolocalización, así como información de las obras.

“Estamos generando ese acceso para que los vecinos tengan en tiempo real que es lo que sucede con sus viviendas o con sus vecinos, voy a subir fotografías, momentos, estados de lo que se quiera construir, para mantener a los vecinos informados”, comentó.

En diciembre de 2022 el Gobierno capitalino habilitó una plataforma en la que expone desarrollos irregulares, a la fecha registra 130 obras que rebasan niveles y un total de 264 niveles excedentes; el sitio cuenta con la ubicación de cada obra irregular.

Luis Mendoza adelantó que presentará una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que se redefinan las atribuciones de las alcaldías en materia inmobiliaria hacia el Gobierno local.

Explicó que no busca deslindarse de responsabilidades, sino que es tarea del Gobierno capitalino supervisar el crecimiento mobiliario, por lo que busca modificar la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como la Ley Orgánica de las Alcaldías.

“En Benito Juárez ya no necesitamos más construcciones, ya no necesitamos ese empuje, necesitamos mantener la calidad de vida de nuestros vecinos, ya no está en nuestro interés que vengan a irrumpir aquí en este aspecto”, mencionó.

Advirtió que actuará con mano firme con quienes pretendan llevar a cabo proyectos inmobiliarios en la demarcación. Por otro lado, Luis Mendoza Dicha reforma plantea sanciones a todas aquellas personas que talen árboles sin autorización alguna, tanto al interior, como al exterior de un predio.

Para ello, propuso adicionar el artículo 50 Bis a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, así como la fracción V al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de tala de árboles en predios para construcción.

En ese sentido, sostuvo que los trámites que realizarán las alcaldías son ocho:

Manifestación de obra

Terminación de obra

Uso y ocupación

Demolición

Licencias especiales de excavación

Instalaciones especiales

Avisos por artículos 62 por obras menores y alineamientos

