“Dijeron que están preparándonos un albergue... yo prefiero no soñar”

El Gobierno de la Ciudad de México trasladó a migrantes que acampaban en la Plaza de la Soledad, en la colonia Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza, al Parque Guadalupe Victoria, debido a que comenzará la tradicional venta de palma que se hace cada año previo a Semana Santa.

El nuevo campamento está a aproximadamente 300 metros de distancia de La Soledad. Desde las primeras horas del martes, las personas desinstalaron sus casas de madera y de campaña, algunas hechas de lonas de las elecciones de 2024. Algunas usaron bicicletas eléctricas y diablos para trasladar muebles, ropa, tambores, entre otras cosas.

El Dato: En mayo, La Razón informó que había campamentos migrantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Yusremi, quien ayer ayudaba a sus hermanos a armar un cuarto de madera de aproximadamente dos metros y medio por cuatro, en el Parque Guadalupe Victoria, comentó a La Razón que recibieron indicaciones por parte de las autoridades locales de moverse de donde estaban debido a las tradiciones, pero les prometieron que en los siguientes días les ofrecerían albergue.

“Nos dijeron que íbamos a estar aquí por 30 días, que no era que nos estaban echando, sino que están preparándonos un albergue, la verdad es que estaría muy bien, sólo que ya muchas veces han quedado en hacerlo y no hay acciones, por eso yo prefiero no soñar y hacer lo que está en mis manos el día a día y hoy lo que quiero es tener donde dormir”, expresó.

El joven de 23 años contó que salió de Venezuela con sus tres hermanos hace casi un año y a pesar de que pasó por varios países, México ha sido complicado en varios aspectos, tanto por la hospitalidad de la gente, así como en las condiciones de vida, el aspecto médico, la inseguridad, entre otros.

Una persona se retira de la Plaza de la Soledad con sus colchonetas en un diablito, este martes. Fotos|Eunice Cruz|La Razón

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación federal, en 2024 registró seis mil 713 eventos de personas en situación migratoria irregular en la ciudad. Del total, las de nacionalidad venezolana sumaron 825, seguidas de 594 guatemaltecas.

Mientras seleccionaba pedazos de madera, Yusremi contó que desde hace cuatro meses vivía en la Plaza de la Soledad, donde halló compañía y apoyo de migrantes de distintos países. Dijo que, aunque a veces había diferencias entre ellos, los unía el deseo de encontrar nuevas oportunidades.

“Cuando uno llega es desconocido, pero basta con unos días para que te acepten, porque todos venimos del mismo camino, la gran parte de personas ya perdimos a alguien, ya nos han asaltado, ya hemos pasado por muchas cosas y se crea cierta solidaridad”, indicó.

6 mil 713 eventos de personas migrantes registró la Segob en la CDMX

700 personas busca el Gobierno local que sea la capacidad de los albergues

Alrededor de las 16:00 horas, la explanada de la Plaza de la Soledad ya estaba sin migrantes ni casas de madera, únicamente se veía la Parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad y una mesa de la Secretaría de Gobierno local para atender a las personas.

En tanto, en el Parque Guadalupe Victoria había muchas infancias que ayudaban a sus familias a instalarse, mientras otros jugaban. Karime, de nacionalidad venezolana, mencionó que espera con ansias el albergue, pues ha sido complicado vivir en la calle junto con su esposo y dos hijos.

“Mi esposo ha intentado buscar trabajo aquí, a veces le dan en el mercado, a veces limpiando coches, es más complicado de lo que nos imaginamos al salir de Venezuela, si hubiéramos sabido que así nos iba a ir, quizá no hubiéramos tomado esta decisión.

El sitio que era ocupado por el campamento ya tenía zonas limpias ayer rumbo a Semana Santa. Fotos|Eunice Cruz|La Razón

“Da desesperación, impotencia, que uno sale de Venezuela, porque todo está mal, no se puede sobrevivir y aquí la situación no mejora, me duele tener a mis hijos viviendo en la calle, que coman lo que sea, que duerman con frío, que a veces pasamos hambre, de verdad necesitamos la ayuda que nos prometieron”, suplicó Karime.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, comentó ayer en conferencia que los migrantes ya no pueden permanecer en las calles, por lo que se trabaja en la habilitación de inmuebles y espacios para reubicarlos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la prioridad es que las personas que habitaban la Plaza de la Soledad estén en un albergue, por lo cual se trabaja en la ampliación de estos espacios de 250 personas a 700 personas y en la construcción de uno más.

“Lo que nosotros pretendemos es que los migrantes vivan en una mejor situación. No podemos seguir teniendo niños, mujeres en la calle, en campamentos. Tienen que estar en albergues. Y sobre todo definir y apoyarlos en la solución a su calidad de migrantes.

“Es decir, cada vez se ve más difícil que puedan llegar a su objetivo inicial, que era Estados Unidos, entonces ellos tendrán que tomar una decisión, y nosotros vamos a apoyar para que se lleve a cabo en las mejores condiciones”, afirmó Brugada Molina.

Brugada Molina añadió que ve complicado el panorama de los migrantes, pues consideró que cada vez es más difícil alcanzar su objetivo inicial, que es cruzar a Estados Unidos; sin embargo, prometió apoyarlos en la decisión que tomen.

En enero pasado, la Jefa de Gobierno reiteró su compromiso por encabezar un Gobierno que respete los derechos de las personas migrantes, por lo cual prometió que haya espacios dignos en los que éstas puedan habitar durante su estancia.

Durante el Foro de Consulta para una Migración Ordenada, Segura y Regular, la morenista afirmó que el objetivo es que haya albergues suficientes para que las personas vivan ahí y no en las calles, como sucedió en la Plaza de la Soledad, Avenida 100 Metros y la Plaza Giordano Bruno.