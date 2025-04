Registra Iztapalapa tendencia al alza de víctimas de feminicidio

Luego de la pandemia por Covid-19, las víctimas por feminicidio mantienen un alza en la alcaldía Iztapalapa, pues pasaron de nueve en 2022 a 16 en 2024, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El Atlas de Feminicidios del órgano local muestra además que, en los últimos seis años, la demarcación que ahora encabeza la morenista Aleida Alavez Ruiz es la que más víctimas de este ilícito registra en la ciudad con 82 casos, 30 más que Gustavo A. Madero, que ocupa la segunda posición.

El Dato: En octubre de 2019 fue creada la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio y en noviembre de 2020 fue inaugurada la nueva sede.

Carolina, quien vive en la colonia Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, comentó a La Razón que tiene una hija de 14 años y ninguna se siente segura, ya que ha sido víctima de asalto y algunos de sus conocidos han sufrido hasta secuestros.

La mujer contó que diario sale de su casa a las 5:30 horas para ir a trabajar, por lo cual ya no puede llevar a su hija a la secundaria. Expresó que, aunque permanecen comunicadas, se queda con la preocupación de que algo le pase.

“Anteriormente iba mi mamá por mi hija a la escuela, pero hace seis meses falleció y cambió toda la rutina, tengo mucho miedo de que algo me pase, pero principalmente a ella (su hija), más ahorita que está sonando mucho lo del reclutamiento de jóvenes.

“En una ocasión me asaltaron y la verdad no me resistí, porque hoy en día hasta son capaces de matarte por unos pesos o por puro gusto, por eso siempre le digo a mi hija que tenga mucho cuidado, que no confíe en nadie, porque tristemente ya no se puede”, comentó.

De acuerdo con el artículo 148 BIS del Código Penal local, el feminicidio es aquel asesinato de una mujer por razones de género; es decir, cuando se presenten signos de violencia sexual, lesiones infamantes, mutilaciones o ataques con ácido

Sobre la problemática de feminicidios en Iztapalapa, Alavez Ruiz se limitó a decir que, a partir de la actual administración, trabajan basándose en los índices de violencia familiar, a partir de ello, se acercan a las víctimas para apoyarlas en materia jurídica.

24.1 por ciento de mujeres de Iztapalapa vivió violencia sexual el semestre pasado

30 años es la pena mínima de cárcel para quien comete un feminicidio

“La violencia familiar documenta toda la violencia que, lamentablemente, se vive al interior de las familias, para ello llevamos a cabo un programa que se llama Hablando se Entiende la Gente, que consiste una mediación con abogados certificados ante el Tribunal para hacer acuerdos que posibiliten que no escalen los conflictos a lesiones”, dijo tras el Informe de Seguridad y la presentación del operativo de Semana Santa.

La morenista expuso que van más de 160 mediaciones de abogados con las víctimas, lo que consideró que es favorable, ya que las afectadas pueden llegar a un diálogo y frenar los conflictos; cuando el sospechoso haya amenazado, acosado o haya ejercido algún otro tipo de violencia en contra de la víctima, entre otros.

En ese sentido, la funcionaria local consideró que con dicha estrategia, así como con los gabinetes diarios de coordinación de seguridad con todas las instituciones involucradas a nivel federal, así como local, favorecen para identificar las zonas con más incidencia delictiva.

“Estamos estudiando los datos de la fiscalía, los territorios en donde más hay esta lamentable situación, estamos poniendo consignas, mandando operativos y la parte de mediación y prevención del delito es también para las escuelas”, aseguró.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que en el primer trimestre de 2025 disminuyeron 66 por ciento los feminicidios en la capital, en comparación con el mismo periodo, pero de 2024. Expuso que se trabajó de manera conjunta con diversas instancias para reducir este delito.

Durante el informe de seguridad, la mandataria capitalina resaltó que se trabajó de manera profunda en cinco estrategias, entre ellas, cero impunidad en homicidios y feminicidios

“Todas las mañanas, además de la reunión que tenemos de manera centralizada, destinamos tiempo para los sectores, la ciudad tiene más de 70 sectores, nos estamos reuniendo y nos vamos a reunir en los próximos días, la coordinación sectorial nos va permitir seguir avanzando, yo espero que terminemos en el mes de abril”, comentó.

La fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, compartió que en 2024 hubo 20 casos de feminicidio entre enero y marzo, mientras que este año van seis casos.

“Si hacemos una comparativa en este caso de 2019, tenemos menos 40 por ciento, la reducción es mayor si comparamos con datos del 2024; no obstante, tenemos 21 casos de detenciones y judicializaciones en 2025, no obstante, únicamente hubo seis casos”, dijo.

Explicó que hay más casos judicializados y número de detenidos, ya que se están atendiendo los casos de la administración anterior, por ello, mencionó que hay 950 por ciento más casos judicializados en 2025 que en 2019.

TRABAJOS DE SEGURIDAD. La iztapalapense añadió que, actualmente, personal de la demarcación tiene acceso a escuelas de nivel básico y medio superior para brindar talleres de salud emocional, acompañamiento a los padres de familia, entre otras actividades.

“Muchas veces, todo lo que implica no tener un buen procesamiento de emociones hace que nos prestemos más al conflicto, por eso desde la alcaldía estamos llevando a cabo estas acciones”, apuntó Alavez Ruiz.

Carolina dijo desconocer los programas implementados por la alcaldía, pero consideró que es una buena iniciativa el dar pláticas a estudiantes, pues expuso que no todo el tiempo se tiene el control en adolescentes, sobre todo con el uso de las redes sociales.

“A uno de mis vecinos lo secuestraron, lo citaron por redes sociales, porque según le iban a mostrar un coche en venta y eran secuestradores, todos sabemos que son de colonias vecinas, fue un secuestro exprés. Nadie está excepto, tampoco los hombres”, manifestó.