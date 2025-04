Se desperdicia en fugas al menos 30% del agua potable: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que aproximadamente el 30 por ciento del agua potable se pierde debido a fugas.

En el Valle de México se estima que se pierden 21.5 metros cúbicos de agua por segundo debido a fugas, lo que equivale a 21 mil 500 litros; sin embargo, un factor menos visible o monitoreable es el desperdicio, que serían al menos unos 10 mil 800 litros. Ante ello, las autoridades han hecho un llamado a que en este Sábado de Gloria se eviten “bombardeos” de agua.

Para la experta en suelos Maite Salgado, de la Universidad de Coahuila, México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Señaló que durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.

Se dice que se practica como una forma de purificar el alma y lavar todos los pecados; pero dicha tradición, en algunas zonas, se ha visto mermada por la escasez del agua Ayde Serrano, Historiadorade la UAM



Recordó que de acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a cuatro mil en 2012. Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los tres mil m3 por habitante al año, por lo que la experta dijo: “Se entienden las tradiciones que vienen de generaciones atrás, pero no es nada correcto ante esta situación del agua, debe ser un tema de conciencia social”.

Durante la Semana Santa, específicamente el Sábado de Gloria, desde hace décadas se ha acostumbrado arrojarse agua, jalar las orejas, pegar y estirar a las personas, y algunas otras tradiciones. Los estudiosos desconocen todos los motivos de estas prácticas, aludiéndolo a sólo “una tradición”.

Sin embargo, para la historiadora Ayde Serrano de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esto de mojarse “se dice que se practica como una forma de purificar el alma y lavar todos los pecados; no obstante, los niños lo hacen sólo porque saben que el Sábado de Gloria es para mojarse, pero dicha tradición, en algunas zonas, se ha visto mermada por la escasez del agua.

Se entienden las tradiciones que vienen de generaciones atrás, pero no es nada correcto ante esta situación del agua, debe ser un tema de conciencia social Maite Salgado, Experta en suelos de la Universidadde Coahuila



“Históricamente se dice que dicha tradición se debe porque en la Edad Media la Iglesia católica ordenaba que se guardara luto absoluto durante la Semana Santa, no se podían ni bañar, periodo que terminaba precisamente el sábado y al llegar este día, las personas solían a aventarse cubetadas de agua para purificar su alma y lavar sus pecados, esto se retomó en México; sin embargo, hoy en día hay prohibiciones en torno a esta celebración”, dijo Serrano.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) realizó un estudio con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México, por lo que para este organismo estas tradiciones no abonarían al ahorro del agua y buen uso de la misma.

El Imco recordó que en el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones del líquido: Sector agropecuario: en 2020, este sector tuvo 76 por ciento del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.

Abastecimiento público: representa 15 por ciento del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.

Los otros sectores son la industria autoabastecida: representa cinco por ciento del total concesionado, e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país, y las Centrales termoeléctricas, que representan cuatro por ciento del agua concesionada.

“Durante el Sábado de Gloria hay personas que acostumbran jugar con agua, pero hoy más que nunca debemos cuidar este recurso. El país enfrenta una crisis hídrica severa, y es momento de adaptar nuestras tradiciones a la realidad actual. Cuidemos el agua y evitemos el desabasto en nuestras comunidades”, expresó la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco.

En dicho municipio desperdiciar agua tendría una multa que va de los dos mil 262.80 hasta los cuatro mil 525.60 pesos, y/o arresto de 12 a 18 horas, con la posibilidad de conmutarse por trabajo comunitario de seis a 12 horas.

Además, la presidenta municipal dijo que su Gobierno implementará operativos de vigilancia en colonias, fraccionamientos y comunidades para detectar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas. Las personas sorprendidas serán trasladadas ante el juez calificador municipal.

Además del Estado de México que sancionará los desperdicios de agua, también harán lo propio la Ciudad de México, Mérida, Orizaba, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guadalajara, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Brugada pide convivir sin tirarla

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un llamado a la población a recordar que en la capital no sobra el agua, y menos en la actual época de sequía, además de que se supone una falta que se sanciona por la ley.

En un mensaje a medios reiteró el llamado a la población de que en este Sábado de Gloria, donde es tradición arrojarse agua en la calle, no se desperdicie el líquido, pues lo que se busca es desalentar este tipo de festejos por una cultura del cuidado del recurso hídrico.

“Hacemos un llamado a los capitalinos y capitalinas que el mejor Sábado de Gloria es la convivencia entre la familia y no el desperdicio de agua. El desperdicio de agua es una falta administrativa que está sancionada y lo que queremos es tomar conciencia de que el agua no nos sobra en la Ciudad de México, que requerimos cuidarla y el Sábado de Gloria es para convivir, pero no con agua”, señaló.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua en la Ciudad de México, el desperdicio del líquido puede ser sancionado en cualquier época del año con una multa que puede ir de las 100 a las 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En 2025, la UMA equivale a 113 pesos, por lo que una sanción por desperdiciar agua puede ir de los 11 mil a los 33 mil pesos. Además, se contempla arresto administrativo de 13 a 24 horas y/o trabajo comunitario de seis a 12 horas.

Estas leyes son las encargadas de regular el acceso al agua, así como evitar su desperdicio. Lo anterior relacionado especialmente con utilizar excesivamente este recurso al lavar vehículos (con mangueras sin boquilla, por ejemplo), al regar calles con agua potable o al hacer actividades lúdicas que signifiquen desperdiciar agua, como usar globos o pistolas de agua.

Como ocurre cada año, las autoridades de seguridad realizarán recorridos de supervisión en distintas zonas de la ciudad durante el Sábado de Gloria. Se detendrá a cualquier persona sorprendida en el acto de desperdiciar agua, con el objetivo de reforzar las medidas de concientización y control.

El Gobierno de la Ciudad de México insistió en que el cuidado del agua debe ser una prioridad compartida por todos los habitantes, no solo en fechas específicas, sino de manera permanente.

En el Edomex, las sanciones varían por municipio. Por ejemplo, en Ecatepec, tirar agua el Sábado de Gloria puede resultar en una multa económica de hasta 11 mil 314 pesos o trabajo comunitario por varias horas. Las autoridades locales exhortan a la ciudadanía a hacer uso responsable del recurso.