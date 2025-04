Esperan vecinos casa de cultura y no un albergue para migrantes

Vecinos de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México suspender de manera definitiva la construcción del albergue para migrantes en el predio ubicado entre Eje 2 Norte y Plan de San Luis, y que en el lugar sea levantada una casa de cultura.

El representante del Comité de Participación Comunitaria (Copaco) de la Nueva Santa María, José Luis Zárate, comentó que el viernes 25 de abril, cuando tendrán una reunión con el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, esperan que la respuesta a la propuesta sea positiva, de lo contrario, insistirán en llegar a un acuerdo que les favorezca.

“Estamos entusiasmados con esta cita considerando que hay posibilidades de que se haya tomado en cuenta nuestra posición, la postura de la comunidad es un rotundo no a un albergue para migrantes, remarcando que no es un tema de xenofobia, simplemente, por la ubicación del predio y sus características no es un proyecto viable para el entorno”, comentó a La Razón.

El Dato: El 31 de marzo, el Gobierno local retiró el campamento migrante de La Plaza de la Soledad y reubicó a las personas en el Parque Guadalupe Victoria.

José Luis Zárate destacó que el predio, anteriormente, pertenecía a la Ruta 100, la cual hoy en día está extinta; después, fungió como un autolavado y luego como un lugar donde se guardaban patrullas.

El representante del Copaco explicó que, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, como Jefa de Gobierno, se expidió un documento dirigido a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, en el que facultaba para disponer del predio a fin cultural y rechazar que fuera un inmueble del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.

“Desconocemos a ciencia cierta por qué no se realizó, quizá haya sido una cuestión presupuestal, no lo sé, pero no se concretó, razón por la cual los vecinos hemos venido sosteniendo que es un lugar adecuado para generar un proyecto de arte y cultura”, apuntó.

El documento se expidió el 21 de octubre de 2021 tiene el número de oficio ALCALDÍA/AZCA/DGAJ/351/2019, el cual señala que, “se solicita que no se continúe con el proceso para su desincorporación y posterior enajenación a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que ciudadanos vecinos del inmueble, han solicitado que el destino del mismo sea para el establecimiento de un espacio en el que se presten servicios sociales y/o culturales”.

El 20 de abril cumplió un mes el plantón de vecinos que está afuera del inmueble, por lo que músicos tocaron la marimba, los vecinos partieron un pastel e hicieron una con temática de los años 70, 80 y 90; acudieron personas de todas las edades.

José Luis Zárate calificó los albergues del Gobierno como “proyectos fallidos”. Ejemplificó que no prevalecieron en Tláhuac, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, pues no hubo una buena planeación.

“Han sido desbordados (los albergues), también estadísticamente ha sido demostrado que los índices delictivos se han incrementado, la cuestión de salubridad se ha manifestado en las diferentes colonias aledañas.

“Es importante aclarar que solamente es una suspensión temporal, fue uno de los puntos de acuerdo en la primera reunión de trabajo, no es definitiva hasta no tener todos los elementos que iban a ser valorados, demostrado está que hay una sed de cultura y de arte para la zona norte de la Ciudad de México”, sostuvo.

En su Sexto Informe de labores, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) informó que orientó, asesoró o canalizó a nueve mil 737 personas migrantes a albergues de la capital en los últimos cuatro años. Del total, cinco mil 99 las reportó en 2023.

Además, en el mismo periodo la dependencia registró 20 mil 600 trámites y servicios en materia de migración, de los cuales 602 fueron personas inscritas en el padrón de huéspedes y migrantes en retorno de la Ciudad de México, 528 constancias emitidas y 19 mil 470 servicios de orientación, asesoría y canalización.

El representante del Copaco dijo que durante el mes que lleva el plantón se han realizado diversas actividades culturales para todo público, lo que ha generado que la comunidad sea más sólida. Añadió que en caso de que se apruebe la casa de cultura se entablaría un diálogo con las autoridades para definir si el proyecto sería independiente o gubernamental.

5 mil 99 atenciones que dio la Sebien en 2023 fueron sobre albergues migrantes

86 mil 959 personas migrantes acudieron al albergue Tláhuac durante 2023

Aseguró que cuentan con un proyecto avanzado, el cual están dispuestos a compartir con el Gobierno de la Ciudad de México para que sea considerado; asimismo, indicó que están abiertos al diálogo para escuchar propuestas de las autoridades, siempre y cuando estén apegadas a la cultura y el arte.

“Esto es una forma que hemos generado, totalmente ciudadana, para generar un modo congruente entre nuestro pensamiento y nuestro actuar, no nada más pedimos y no actuamos, nosotros aquí estamos teniendo ya un recinto callejero donde demostramos y damos muestra de interés de cultura y arte, sólo nos falta tener acceso al predio”, subrayó.

José Luis Zárate recalcó que esperan que el secretario de Gobierno, César Cravioto, así como las autoridades correspondientes hayan revisado a detalle los documentos y propuestas de los que se hizo entrega en la primera reunión, en donde se incluye la petición, así como un exhorto a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que se dé cumplimiento al proyecto que nunca se llevó a cabo.