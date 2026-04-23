Metro CDMX HOY 23 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A que corre desde La Paz a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y dosificación usuarios en la entrada. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia:
- “20 minutos de espera en la línea A”
- “Sin trenes y llevamos mucho tiempo de espera en la línea A, las estaciones comienzan a llenarse”
- “15 minutos esperando en la estación los reyes”
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 12 empieza con sus bases, y no existe afluencia alta”
- “Línea 12 está haciendo base en cada estación”
- “Se queda mucho tiempo parado en una estación”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea B presenta avance de trenes lento
- Línea 2, usuarios reportan retraso en el servicio
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT