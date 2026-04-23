¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 23 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 23 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde La Paz a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y dosificación usuarios en la entrada. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia:

  • “20 minutos de espera en la línea A”
  • “Sin trenes y llevamos mucho tiempo de espera en la línea A, las estaciones comienzan a llenarse”
  • “15 minutos esperando en la estación los reyes”

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Línea 12 empieza con sus bases, y no existe afluencia alta”
  • “Línea 12 está haciendo base en cada estación”
  • “Se queda mucho tiempo parado en una estación”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea B presenta avance de trenes lento
  • Línea 2, usuarios reportan retraso en el servicio

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

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LMCT

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