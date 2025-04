Investigan a servidores por filtrar datos a El Feminicida de Iztacalco

Erendali Trujillo, abogada de Casandra, sobreviviente de Miguel “N”, El Feminicida de Iztacalco, afirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación en contra de servidores públicos por facilitar al sujeto los teléfonos de sus víctimas para que las acosara previo a su muerte.

La litigante sostuvo ayer un encuentro de poco más de hora y media con la fiscala, Bertha María Alcalde Luján, de quien dijo se comprometió a que no habrá impunidad en el caso, por ello, la indagatoria iniciada podría derivar en varias denuncias más, según el curso de la misma.

El Dato: Miguel “N” era vigilado en el Reclusorio Oriente y, además, requería de medicamentos, de acuerdo con los reportes de las autoridades capitalinas.

’‘Se le hizo saber [a la funcionaria] por parte de esta asesoría jurídica todas nuestras inconformidades. Ella se comprometió a dar puntual atención a todas y cada una de las peticiones.

“La carpeta de investigación en contra de servidores públicos se inició por la filtración de datos de las víctimas”, dijo tras su encuentro.

8 mujeres, al menos, se conoce que fueron violentadas por el sujeto

12 años se estima que Miguel “N” llevó a cabo crímenes en contra de mujeres

Esto, porque el pasado 10 de abril, Miguel “N” se comunicó desde el Reclusorio Oriente, donde estaba preso, con familiares de Casandra para expresarles que no estaba arrepentido de sus crímenes; además, se burló de sus víctimas. Tres días después sufrió una caída y murió.

Debido a esta situación, Casandra, su familia y la abogada urgieron a las autoridades investigar cómo es que Miguel “N” tuvo acceso a información personal de sus víctimas.

Los hechos ocurrieron incluso tres días antes de que se cumpliera un año de la detención de El Feminicida de Iztacalco, pues el 16 de abril de 2024 el sujeto entró al apartamento de Casandra, en la colonia La Cruz Coyuya, para agredir sexualmente y asesinar a la hija de ésta, María José.

La madre sorprendió al individuo e intentó detenerlo, pero fue acuchillada en diversas ocasiones. Los vecinos del edificio donde vivían se percataron de lo ocurrido y capturaron al químico, a quien entregaron a las autoridades capitalinas.

Ayer, Erendali Trujillo afirmó que llegarán hasta las últimas consecuencias y confió que las autoridades actúen de acuerdo con la ley y con perspectiva de género, pues, consideró, en la investigación ha habido irregularidades.

La litigante añadió que Alcalde Luján se comprometió a garantizar la reparación del daño, no sólo económicamente, sino con terapia permanente, pues Casandra se encuentra afectada, por lo que se negó a dar declaraciones.

“Le comenté a la fiscala que ella tiene una oportunidad de oro de hacer la diferencia entre un trabajo distinto que los fiscales anteriores que no han dado resultados, que han quedado a deber a las víctimas que han revictimizado, incluso.

“Se comprometió (la fiscala) a ver todas y cada una de las omisiones por parte de todos los servidores públicos que han estado involucrados en estas carpetas, feminicidios, desapariciones, y de los que no hicieron bien su trabajo, ella tomará acciones”, sostuvo Erendali Trujillo.

La defensa mencionó que la reunión con Alcalde Luján fue satisfactoria, ya que hubo oportunidad de mencionar que se enteraron de la muerte de Miguel “N” y de otras actualizaciones del caso por los medios de información y redes sociales, lo que consideró como una irregularidad al no respetar el protocolo y filtrar información.

La abogada informó que al encuentro asistieron cerca de 25 personas, entre ellas otras víctimas. La actitud de Alcalde Luján, dijo, fue positiva y accesible; asimismo, aseguró que continúan abiertas todas las carpetas de investigación en contra de Miguel “N”, pues hay diversas líneas de investigación.

“Hasta que se agoten las líneas se les va a dar el cierre… quiero esta vez confiar en la fiscalía y si no, pues estaremos presionando. Ahora hay datos que por la propia secrecía no se pueden revelar para no comprometer la carpeta, pero pidió todos y cada uno de los datos de prueba”, subrayó.

La abogada recordó que la causa de muerte de Miguel “N” fue traumatismo craneoencefálico, pero todavía faltan los resultados de los exámenes toxicológicos, de patología y criminalística para corroborar que la versión de las autoridades fue la correcta y descartar otras teorías.

Erendali Trujillo adelantó que buscará diálogo con el titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, para reclamar acerca de los jueces que ejercen en la dependencia, ya que no actuaron conforme a la ley durante el proceso.

“Estamos en espera de que el presidente del Tribunal nos dé una cita, a efecto de compartirle a él el tipo de jueces que, de pronto, se tienen y que no actúan de manera responsable y con criterio de perspectiva de género”, mencionó.

EL DECESO. La abogada de Casandra afirmó que los resultados de la confronta genética arrojaron que el cuerpo del hombre fallecido en el Reclusorio Oriente corresponde a Miguel “N”, pero, aclaró, aún faltan otros estudios para determinar las causas de la muerte.

“Si bien es cierto la causa de muerte es traumatismo craneoencefálico, falta una pericial que todavía están trabajando, los resultados del químico-toxicológico, patología y el dictamen de criminalística, el cual es importante, porque es el que va a hacer la mecánica del hecho, de fotografía”, mencionó la abogada.

Erendali Trujillo destacó la importancia de esperar un par de semanas, al menos, para obtener los resultados de los distintos estudios restantes para conocer cómo es que el hombre sufrió el traumatismo craneoencefálico.

“Quiero esperar a tener acceso a toda la carpeta para que un perito, propiamente, o su servidora, pueda revisar que realmente coincida”, mencionó.