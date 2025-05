Las trabajadoras sexuales exigen las licencias para laborar en CDMX

La Brigada Callejera Elisa Martínez exigió a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) entregar las credenciales y licencias de las trabajadoras sexuales no asalariadas, así como reconocer este oficio.

Durante la manifestación del Día del Trabajo, la asociación civil marchó junto con trabajadoras sexuales, cisgénero y trans para exigir respeto a sus derechos laborales en la Ciudad de México, así como el alto a los actos de discriminación, incluso en el sistema de salud.

El Dato: Algunas prioridades de Brigada Callejera son los derechos de las trabajadoras sexuales en situación irregular, la prevención del VIH y la lucha contra la trata.

“Inclusión y urge aprobación de la STyFE del trabajo sexual como oficio”, “¡De quién es la esquina? ¡De quien la trabaja!”, “¡respeto total al trabajo sexual!”, “¡Derechos laborales a las trabajadoras sexuales!” fueron algunas expresiones de las manifestantes ayer, al marchar de Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

Lo anterior, debido a que la asociación civil ganó el amparo 112/2013, mediante el cual se reconoce al trabajo sexual como un oficio no asalariado en la capital, por lo cual quienes se dedican a este oficio deben acceder a los derechos correspondientes.

A ello se suma la solicitud de expedición de credenciales de trabajadoras no asalariadas para las personas trabajadoras sexuales, según el artículo 9 del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados.

En enero de 2014, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa resolvió en favor de las personas trabajadoras sexuales, pues considera que su labor está constitucionalmente protegida. Pese a ello, el artículo tres de dicho reglamento actualmente no reconoce a las y los trabajadores sexuales.

2 mil 700 trabajadoras sexuales recibieron un apoyo durante la pandemia

“También aquí hacemos un llamado que una cosa es el trabajo sexual, que hay que dar derechos y garantías, y otra, la trata de personas. Ahora que vamos a ir circulando van a ver cómo en algunos hoteles de esta zona hay trata de personas, porque por más que las vistan de falda chiquita, tacones y las pintes, son menores de edad y nadie hace nada.

“Hemos denunciado y no pasa nada, más que nos amenazan a nosotras por hacer las denuncias”, mencionó Elvira Madrid, quien encabeza la Brigada Callejera durante la protesta que llevaron a cabo sobre Eje 1 rumbo al Zócalo.

Las manifestantes, principalmente mujeres cisgénero y trans, llevaban mantas y cartulinas para exigir a las autoridades respeto para ellas como trabajadoras sexuales; algunas, además denunciaron distintos actos discriminatorios, incluso de instituciones del Gobierno local.

En julio de 2024, La Razón informó que la Red Mexicana de Trabajo Sexual denunció que al menos tres mil trabajadoras sexuales de la zona centro y alrededores son víctimas de cobro de piso, principalmente por el crimen organizado, pero también por comerciantes.

Durante el encuentro La Justicia se Construye en lo Común se mencionó que las principales zonas donde cobran derecho de piso es en La Merced, Revolución, Circunvalación, San Pablo, Eje 1, Fray Servando, entre otras.

Elvira Madrid explicó que los comerciantes exigen entre 300 y 500 pesos a diario a las trabajadoras sexuales, pero en otros casos, las vigilan y al término del día les exigen un pago por el total de servicios que ofrecieron.

Además, advirtió que los grupos delincuenciales se han aliado con comerciantes y desde 2018 detonó el delito de cobro de piso, así como el reclutamiento de mujeres de entre 14 y 16 años, por consecuencia, aumentó la trata de personas.

En diciembre de 2021, la STyFE respondió a una solicitud de información que debido a que, en la legislación vigente, en ese momento, no había una regulación del trabajo sexual, por ende, no reconocía las diferencias entre éste y la trata de personas; no obstante, considera necesario la regulación de esta actividad para dar mayor certeza a quienes la ejercen.

“La calle es de quien la trabaja, como diría Emiliano Zapata: ‘La tierra es de quien la trabaja’, nosotros decimos que la calle es de quien la trabaja, respeto total al trabajo sexual. Hay policías que extorsionan. Nosotras ganamos una sentencia donde se reconoce el trabajo sexual como un trabajo no asalariado y estamos en contra de la explotación”, manifestó Elvira Madrid.

La STyFE respondió en 2020, vía transparencia a un ciudadano, que, hasta ese momento tenía el registro de 14 personas trabajadoras sexuales beneficiadas tras la sentencia del juicio de amparo 112/2023; además, aclaró que recibió 321 solicitudes de licencia y credencial de trabajadoras sexuales no asalariadas, “de las cuales se han otorgado 251 credenciales, se encuentran en trámite cuatro y se negaron 66”.

Durante la protesta de este jueves, Elvira Madrid mencionó que las trabajadoras sexuales suelen vivir en condiciones precarias; además, calificó al sistema de salud como ineficiente, pues, ejemplificó, éste no cuenta con suficientes métodos anticonceptivos para todas las personas, o bien, son discriminadas y no se los facilitan.

“Ese dinero con el que las autoridades compran el medicamento y los condones son de nuestros impuestos, por eso decimos que el mayor dolor de las compañeras es el Estado que se ha denunciado, tanto a salud, como Presidencia, seguridad, porque ellos son quienes extorsionan a nuestras compañeras”, apuntó.

Además, otra de las manifestantes, quien tomó el micrófono, exigió el pleno acceso al derecho a la salud y un trato digno a este sector de la sociedad, pues, reclamó, debido a la falta de éstos han muerto trabajadoras sexuales.

“Hoy venimos a exigir que haya una salud digna para todos los mexicanos y para las trabajadoras sexuales, ya que han muerto varias compañeras a quienes no se les ha atendido de manera correcta en este sistema de salud”, mencionó.

Asimismo, las activistas también exigieron garantizar los derechos a la identidad y vivienda digna, así como a la libre expresión, frenar la criminalización y respetar los puntos históricos de trabajo sexual, donde han denunciado que algunas trabajadoras son víctimas de las extorsiones.

Las urgencias

Entre las peticiones de las trabajadoras sexuales están los siguientes puntos: