Manifestantes cierran avenida Insurgentes para exigir reapertura de escuela militar en la Cuauhtémoc

Madres, padres y alumnos de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” bloquean Eje 1 Norte y Avenida Insurgentes, frente a Fórum Buenavista, para exigir que el plantel sea reabierto, luego de que fue suspendido por la muerte un menor de 13 años.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del Gobierno de la Ciudad de México dialogan con los inconformes con el objetivo de atender su demanda y abrir la vialidad.

La protesta ha provocado el cierre de los carriles de la Línea 1 del Metrobús, por lo que los usuarios del medio de transporte han tenido que caminar o buscar rutas alternas con dirección a Indios Verdes.

Están cerrando Insurgentes y Eje 1, cerca del metrobús y Metro Buenavista.



¿La razón? Familiares y alumnos de la escuela militarizada Ollin Cuauhtémoc no están de acuerdo con la clausura.



Protesta, tras conferencia con alcaldesa Alessandra Rojo

“No somos acarreados, somos estudiantes y decimos la verdad”, “Alessandra [Rojo de la Vega], no eres ni feminista ni activista, eres oportunista”, “Alessandra, no somos sicarios somos estudiantes”, son algunas de las consignas que presumen en cartulinas los manifestantes, entre ellos menores de edad.

La protesta se da luego de que madres y padres de familia de alumnos de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” denunciaran en conferencia de prensa presuntas irregularidades dentro de la academia militarizada.

Acompañados por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, las familias afirmaron que sus hijos sufrieron distintos actos de violencia al interior del colegio.

“Lo único que pedimos es justicia”, reclaman familias por presuntas agresiones

Trinidad, madre de Ian Yoshua, quien era el mejor amigo de Erick, reclamó que Juan Carlos “N” le dio un puñetazo a su hijo en el estómago y actualmente tiene un yeso desde el muslo hasta el pie por una fractura de rotula ocasionada por hacer sentadillas hasta más no poder.

“Hay gente que está apoyando a la escuela, no entiendo por qué están diciendo que estamos pidiendo dinero, lo único que pedimos es justicia y que todos los que están en esa escuela paguen. Mi hijo dice que fue cobarde por haber permitido que mataran a su amigo”, dijo.

Elizabeth, madre de dos menores que iban en dicha escuela, uno en prescolar y otro en primaria, denunció que el viernes pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) le confirmó que las boletas de los menores eran documentos falsos.

“Estoy molesta y estoy furiosa, mis hijos no tienen matricula, no están registrados ante la SEP y todavía la academia tiene el cinismo de exigirme colegiaturas del mes de mayo, exijo que las autoridades tomen las medidas necesarias, al día de hoy mis hijos no tienen escuela”, argumentó.

Madre de menor fallecido sostiene resultados de necropsia

En tanto, Erika Torbellín Pérez, madre de Erick, niño de 13 años quien presuntamente murió en el campamento que organizó la escuela en los límites de Morelos y el Estado de México del 23 al 25 de abril, dijo que la necropsia arrojó que el menor falleció por congestión visceral generalizada.

La mujer mencionó que, Angelica “N”, una de las presuntas responsables, sugirió el último día del campamento, en la comunidad Felipe Neri, que el menor había muerto por insolación o a causa de un ataque de asma.

“Mi hijo se sentía mal, pidió auxilio muchas veces, para que yo recibiera tan sólo una simple llamada de Angélica ‘N’ para decirme que mi hijo tenía un poquito desnivelados sus signos vitales y por eso se lo había llevado la ambulancia, cuando mi hijo claramente a esa hora estaba prácticamente muerto”, lamentó.

Alcaldesa adelanta más carpetas de investigación contra academia

Rojo de la Vega informó que hasta ayer, domingo 11 de mayo, existían 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y en los próximos días se presentarán cuatro más por violencias, aunadas a otras carpetas que se levantarán por falsificación de documentos, extorsión y amenazas; además, hay otras nueve en Morelos.

Detalló que en las carpetas de investigación que ya están activas se especificó que hay infancias con fractura de brazo, rodillas, con infecciones, así como bacterias y todos requirieron tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Por la tarde, la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc” emitió un comunicado en el cual “desmiente cualquier afirmación o especulación que vincule este hecho con un homicidio o alguna conducta dolosa atribuible al personal docente o administrativo de esta institución”.

El colegio aclaró que no hay sustento médico, legal ni documental en las afirmaciones que indiquen lo contrario; asimismo, calificó como “profesionales de la educación” a Angélica “N” y Juan Carlos “N”, detenidos el sábado pasado en el Estado de México, señalados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Con información de Eunice Cruz.

