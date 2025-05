INE e IECM firman convenio; Brugada asegura protección en próximas elecciones

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la firma del convenio entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el cual tiene como objetivo que el próximo proceso electoral se desarrolle con seguridad, orden y confianza.

El primero de junio se llevarán a cabo las elecciones al Poder Judicial, a nivel local serán seleccionados 98 personas juzgadoras, de las cuales 49 serán hombres y la misma cantidad de mujeres; 34 magistraturas, con 17 mujeres y 17 hombres y cinco personas para el Tribunal de Disciplina, tres mujeres y dos hombres, para garantizar la paridad de género.

“Es un convenio que se firma cada vez que va a haber un proceso electoral y es muy importante porque hace que el Gobierno de la Ciudad se prepare ante las necesidades que tenga en general el proceso electoral, pero invita a una colaboración estrecha con el Instituto”, dijo durante conferencia de prensa.

El #IECM y el @GobCDMX firmaron el Convenio de Apoyo y Colaboración para fortalecer la organización de los procesos electorales en la Ciudad de México y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. 🗳️🤝 pic.twitter.com/MqBI7Rbl0h — IECM (@iecm) May 22, 2025

La mandataria capitalina aseguró que el Gobierno local se compromete a brindar protección que solicite el Instituto Electoral para quienes participen en las casillas, el resguardo y traslado de boletas, apoyo vial para garantizar la movilidad y la disponibilidad de servicios de emergencia, Protección Civil y Bomberos.

Comentó que las elecciones en la capital han sido ejemplo a nivel nacional y recordó que por primera vez los capitalinos podrán elegir a los impartidores de justicia.

“Habrá seis mil 134 casillas en la ciudad y hay 607 candidatos para un total de 137 cargos, así que quiero invitar a la ciudadanía a que vayan, se informen y participen de acuerdo con su propia decisión. Considero que es muy importante que la ciudadanía pueda participar.

“Lo que se va a elegir es muy importante, no puede haber justicia verdadera si el Poder Judicial se pueda encontrar aislado, o se perciba alejado, o no rinda cuentas. Las personas que son candidatas van casa por casa conociendo problemáticas de la ciudad y eso sensibiliza”, opinó.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, expresó que previo a este convenio se realizaron recorridos de ubicación de casillas, recepción de la documentación electoral, custodia, así como el aseguramiento de paquetes electorales, con la finalidad de que los capitalinos tengan acceso a sus derechos.

“Quien decide no participar está cediendo sus derechos, está aplicando de esa voluntad soberana de tomar decisiones no solo en este país y en esta ciudad, no serán demócratas quien llamen a no votar este primero de junio”, opinó.

Avendaño Durán invitó a los capitalinos a ubicar su casilla de manera previa al día de las elecciones, explicó que en la credencial de electoral hay un número de cuatro dígitos que se llama sección electoral, con el que se podrá consultar la ubicación.

Recordó que cada persona recibirá nueve boletas, seis federales y tres locales, las cuales cuentan con medidas de seguridad para garantizar el sufragio de los chilangos.

Durante la conferencia de prensa y firma de convenio con el @INEMexico y el @iecm, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, destacó que el objetivo principal de este convenio es garantizar que el proceso electoral se desarrolle con seguridad, orden y plena confianza para todas y todos… pic.twitter.com/MZ5OL1aGi4 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 22, 2025

