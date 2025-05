Arreglan 82.8% de baches en avenidas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que en 70 días su administración ha arreglado 82.8 por ciento de los 186 mil 465 baches en vías primarias que prometió atender en 120 días.

Al encabezar la jornada Casa por Casa, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria destacó el avance que hay de estas obras.

“Llevamos 70 días y llevamos el 82.8 por ciento. Así que, vamos a tratar de que, lo más pronto posible, se termine. Antes, todos los días escuchaba en los medios: ‘un bache, en medio del periférico; un bache en tal avenida’. Ahora ya no escucho tanto. Sí hay baches en algunas avenidas secundarias, pero en las avenidas primarias ya no he escuchado”, mencionó.

TE RECOMENDAMOS: Reclaman activistas falta de equipo En 3 días colectivos hallan 7 restos óseos en Topilejo

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, con corte al 28 de mayo, 154 mil 456 de 186 mil 465 baches localizados en vías primarias han sido atendidos desde marzo pasado.

110 mil 211 toneladas de mezcla asfáltica han sido entregadas para las obras

El titular de la dependencia local, Raúl Basulto Luviano, destacó la coordinación con las 16 alcaldías para lograr la reparación de 217 vías primarias de la ciudad mediante el programa Megabachetón. Agregó que trabajarán más debido a la temporada de lluvias, la cual genera agujeros en la carpeta asfáltica.

“Lo que vamos a hacer, es que en esta temporada de lluvias, ya lo anunciaremos en un par de semanas más, es que a la conclusión del Bachetón de la red primaria, que hayamos concluido los 200 mil baches identificados en esta primera vuelta, vamos a seguir teniendo servicio de baches en la red primaria, a lo largo de toda esta temporada de lluvias, que aproximadamente va a durar cuatro meses, hasta octubre.

“Durante estos (próximos) cinco meses estamos teniendo un programa preventivo, en el que vamos a tener equipos diagnosticando la red primaria”, dijo Basulto Luviano en la conferencia.