Alcaldesa de Cuauhtémoc asegura que no intervino en desalojo del Alicia; acusa ‘censura’

La alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega aclaró que su gobierno no ordenó el desalojo del concierto de Fermín Muguruza ocurrido la noche del viernes, pues no está facultado para ello, y que, incluso, no fue informada de esta decisión, por lo que acusó que fue un acto de “censura”.

A través de una publicación en redes sociales, Rojo de la Vega Piccolo se refirió al desalojo ocurrido la noche del viernes en el recinto ubicado en Santa María la Ribera durante el concierto del exvocalista de la banda española de punk Kortatu, en donde, como lo reportó La Razón, participaron elementos tanto de seguridad capitalina como del Ejército mexicano.

Desalojan el Foro Alicia ı Foto: X: @bonnematin

La alcaldesa destacó que “la alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército”. Previamente, en una publicación hecha un minuto antes, escribió que “la alcaldía no tiene ninguna facultad, ni mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado”.

Remarcó que “no fui informada, no se mandó ningún ‘inspector’ ni participé en ese operativo”.

Lo anterior después de que, tras el desalojo del Multiforo Alicia, el artista apuntara directamente a la alcaldía por estos hechos: “[¿]El ejército con armas largas para cancelar un concierto? Alcaldía de Cuauhtémoc en CDMX: Alessandra Rojo de la Vega del PRI: [¿]Quería usted una masacre?”, escribió Fermín Muguruza en sus redes sociales.

Sin embargo, la alcaldesa respondió que su postura siempre será en favor de la libertad de expresión e, incluso, lamentó los hechos que calificó como “censura”.

Fermín Muguruza reacciona al desalojo de su concierto. ı Foto: Facebook

“Soy una firme defensora de la libertad de expresión, tengo la convicción de que la cultura y el acceso a la cultura es un derecho, y como tal se deben respetar todas sus manifestaciones”, escribió Rojo de la Vega.

“Defiendo la cultura y la libertad de expresión. Censurar jamás ha sido, ni será, parte de mis convicciones. [...] Lamento que las expresiones del artista hayan sido censuradas”, abundó.

Como fue informado a La Razón de México, el desalojo ocurrió después de que elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) realizaran una inspección en las calles de la alcaldía para inhibir la incidencia delictiva.

Al llegar a las inmediaciones del Multiforo Alicia (que hace un año cambió su locación de la colonia Doctores a Santa María la Ribera), los elementos de seguridad encontraron que este lugar no contaba con los permisos para operar, además de que reportaron un sobrecupo.

Por lo anterior, ordenaron el desalojo. Incluso, el mismo Fermín Muguruza pidió a los asistentes retirarse sin poner resistencia para evitar complicaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no ha emitido un comunicado sobre estos hechos.

